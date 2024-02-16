Манчестер Сіті – Челсі: де дивитися і ставки букмекерів на центральний матч 25-го туру АПЛ

"Челсі" українця Михайла Мудрика спробує зупинити головного фаворита у боротьбі за чемпіонство.

У суботу, 17 лютого, "Манчестер Сіті" прийме "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика в центральному матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Етіхад" у Манчестері. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Після 24-го туру "Манчестер Сіті" (52 очки) посідає друге місце в АПЛ. Команда Хосепа Гвардіоли на два бали відстає від лідера "Ліверпуля", але має один матч у запасі. "Челсі" (34 пункти) перебуває на десятій позиції.

Минулого туру "городяни" обіграли "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка (2:0), а "пенсіонери" без Мудрика вирвали перемогу над "Крістал Пелас" (3:1).

Де дивитися матч Манчестер Сіті – Челсі

На території України матч "Манчестер Сіті" – "Челсі" можна буде подивитися лише на OTT-платформі Setanta Sports.

На телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+ трансляція поєдинку не запланована.

Прогнози букмекерів на матч Манчестер Сіті – Челсі

Абсолютним фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери називають "Манчестер Сіті". Перемога підопічних Гвардіоли оцінюється коефіцієнтом 1,41. Нічия – 5,70. Виграш лондонців – 8,50.

Нагадаємо, в першому колі поточного чемпіонату "Челсі" та "Манчестер Сіті" видали феєричний матч. Тоді лондонський клуб з Мудриком на останніх хвилинах вирвав нічию (4:4).

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