Шахтар – Антверпен: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Навіть нічия у цьому поєдинку забезпечить "гірникам" єврокубкову весну.

У вівторок, 28 листопада, донецький "Шахтар" зустрінеться з бельгійським "Антверпеном" у матчі 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Через війну з російськими окупантами "гірники" змушені проводити номінально домашній поєдинок за кордоном. Гра відбудеться на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Після чотирьох турів донецький клуб з 6 очками посідає третє місце у групі H. Поточного євросезону "помаранчево-чорним" уже вдалося здобути дві перемоги: у 2-му турі "Шахтар" у Бельгії з неймовірним камбеком здолав "Антверпен" (3:2), а минулого матчу ЛЧ "гірники" в Гамбурзі сенсаційно обіграли "Барселону" (1:0).

Таким чином, підопічні Маріно Пушича продовжують претендувати на вихід до плейоф головного клубного євротурніру, лише на три бали відстаючи від лідерів квартету "Барселони" та "Порту".

А ось в "Антверпена" справи йдуть значно гірше. Бельгійський клуб програв усі чотири матчі нинішнього сезону Ліги чемпіонів і достроково втратив шанси на плейоф найпрестижнішого єврокубка. Команда Марка ван Боммела зобов'язана перемагати "Шахтар", аби зберегти надію продовжити виступи в Лізі Європи. Чемпіону України ж буде достатньо зіграти внічию, щоб гарантувати собі єврокубкову весну.

Де дивитися матч Шахтар – Антверпен

На території України поєдинок між "Шахтарем" і "Антверпеном" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Антверпен".

Прогнози букмекерів на матч Шахтар – Антверпен

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Шахтар". На перемогу "гірників" можна поставити з коефіцієнтом 2,10. Нічия – 3,80. Виграш чинного чемпіона Бельгії – 3,75.

Нагадаємо, до плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

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