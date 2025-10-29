Тренер "Шахтаря" відреагував на виліт від "Динамо" з Кубка України

Арда Туран / © ФК Шахтар

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран прокоментував поразку від київського "Динамо" в матчі 1/8 фіналу Кубка України сезону-2025/26.

Поєдинок на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського завершився вольовою перемогою "біло-синіх" з рахунком 2:1 .

Після завершення гри Туран висловився про поразку в Класичному в ефірі УПЛ ТБ.

"Передусім хотів би наголосити, що, сподіваюся, що колись, вже у найближчому майбутньому, ми матимемо шанс проводити дербі як у старі-добрі часи із 40 тисячами вболівальників чи навіть більше. Також хочу привітати "Динамо" – якщо вони вибили нас, значить вони здійснили ті чи інші речі на футбольному полі краще, ніж ми.

Щодо перебігу подій у матчі. У першому таймі ми виконали всі мої вказівки на матч, я був задоволений перебігом подій, проте, все ж таки, такі матчі вирішуються в кожній найменшій деталі. Тому будь-які дрібниці повинні бути на найвищому рівні.

Як я сказав своїм хлопцям у роздягальні – так, ми справді домінуємо, однак рахунок на табло досі 0:0. Найважливіше саме рахунок. У другому таймі ми зуміли відзначитися, але, на жаль, у певній час матчу ми почали просідати. Попри те, що я задоволений тим, яким був перебіг подій матчу, я незадоволений тим, як саме ми програли. Я програв багато матчів у своїй кар'єрі, однак ніколи не можна програвати, відступаючи назад. Я дуже засмучений перебігом подій в останній третині сьогоднішнього матчу. Ми повинні будемо все проаналізувати і зробити висновки", – сказав Туран.

Зазнавши поразки у Класичному, підопічні Турана вилетіли з Кубка України. Донецький клуб склав повноваження чинного володаря трофею – у фіналі попереднього розіграшу турніру "гірники" здолали "Динамо" в серії пенальті.

"Шахтар" залишається рекордсменом за перемогами в Кубку України – 15. "Динамо" здобувало цей трофей 13 разів і спробує цього сезону впритул наблизитися до "помаранчево-чорних", яких не пустило до чвертьфіналу поточного розіграшу турніру.

Вибивши донеччан з національного Кубка, "Динамо" перервало серію без перемог у матчах проти "Шахтаря", яка тривала від квітня 2021 року.

Нагадаємо, вже в наступному матчі "Шахтар" і "Динамо" знову зійдуться в очній дуелі – в неділю, 2 листопада, донеччани та кияни зіграють у Львові в межах 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).