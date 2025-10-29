ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
2 хв

Тренер "Шахтаря" відреагував на виліт від "Динамо" з Кубка України

Арда Туран поділився враженнями після програного кубкового Класичного.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Арда Туран

Арда Туран / © ФК Шахтар

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран прокоментував поразку від київського "Динамо" в матчі 1/8 фіналу Кубка України сезону-2025/26.

Поєдинок на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського завершився вольовою перемогою "біло-синіх" з рахунком 2:1.

Після завершення гри Туран висловився про поразку в Класичному в ефірі УПЛ ТБ.

"Передусім хотів би наголосити, що, сподіваюся, що колись, вже у найближчому майбутньому, ми матимемо шанс проводити дербі як у старі-добрі часи із 40 тисячами вболівальників чи навіть більше. Також хочу привітати "Динамо" – якщо вони вибили нас, значить вони здійснили ті чи інші речі на футбольному полі краще, ніж ми.

Щодо перебігу подій у матчі. У першому таймі ми виконали всі мої вказівки на матч, я був задоволений перебігом подій, проте, все ж таки, такі матчі вирішуються в кожній найменшій деталі. Тому будь-які дрібниці повинні бути на найвищому рівні.

Як я сказав своїм хлопцям у роздягальні – так, ми справді домінуємо, однак рахунок на табло досі 0:0. Найважливіше саме рахунок. У другому таймі ми зуміли відзначитися, але, на жаль, у певній час матчу ми почали просідати. Попри те, що я задоволений тим, яким був перебіг подій матчу, я незадоволений тим, як саме ми програли. Я програв багато матчів у своїй кар'єрі, однак ніколи не можна програвати, відступаючи назад. Я дуже засмучений перебігом подій в останній третині сьогоднішнього матчу. Ми повинні будемо все проаналізувати і зробити висновки", – сказав Туран.

Зазнавши поразки у Класичному, підопічні Турана вилетіли з Кубка України. Донецький клуб склав повноваження чинного володаря трофею – у фіналі попереднього розіграшу турніру "гірники" здолали "Динамо" в серії пенальті.

"Шахтар" залишається рекордсменом за перемогами в Кубку України – 15. "Динамо" здобувало цей трофей 13 разів і спробує цього сезону впритул наблизитися до "помаранчево-чорних", яких не пустило до чвертьфіналу поточного розіграшу турніру.

Вибивши донеччан з національного Кубка, "Динамо" перервало серію без перемог у матчах проти "Шахтаря", яка тривала від квітня 2021 року.

Нагадаємо, вже в наступному матчі "Шахтар" і "Динамо" знову зійдуться в очній дуелі – в неділю, 2 листопада, донеччани та кияни зіграють у Львові в межах 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Дата публікації
Кількість переглядів
123
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie