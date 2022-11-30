Японія – Іспанія: де дивитися і ставки букмекерів на матч ЧС-2022

Обидві збірні перед заключним туром претендують на вихід до плейоф.
У четвер, 1 грудня, в матчі 3-го туру групи E чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Японії зіграє з Іспанією.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Халіфа" в Ер-Райяні. Початок зустрічі – о 21:00 за київським часом.
У перших двох турах японці заробили 3 очки: сенсаційно перемогли Німеччину (1:2) та поступилися Коста-Риці (0:1).
Що стосується іспанців, то вони перед заключним туром очолюють групу. Команда Луїса Енріке на старті турніру познущалася з костариканців (7:0), після чого зіграла внічию з Німеччиною (1:1).
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Де дивитися матч Японія – Іспанія
На території України поєдинок у прямому ефірі покаже лише відеосервіс MEGOGO. Також буде доступна пряма радіотрансляція гри на Радіо Промінь.
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Прогнози букмекерів на матч Японія – Іспанія
Явним фаворитом майбутнього поєдинку є збірна Іспанії. На перемогу "Червоної фурії" приймаються ставки коефіцієнтом 1,41. Нічия – 4,90. Тріумф японців оцінюється в 8,70.
- У паралельному матчі 3-го туру цього квартету зустрінуться Коста-Рика та Німеччина. Цей поєдинок також розпочнеться о 21:00 за київським часом.
- До плейоф (1/8 фіналу) з групи вийдуть дві найкращі команди.
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