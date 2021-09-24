"За це я і люблю бокс": Ломаченко зробив прогноз на поєдинок Усика проти Джошуа

"За це я і люблю бокс": Ломаченко зробив прогноз на поєдинок Усика проти Джошуа

Василь не став віддавати перевагу жодному з боксерів.

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко поділився очікуваннями від чемпіонського бою між своїм близьким другом і співвітчизником Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

За словами Ломаченка, він чекає на захопливий поєдинок, але не впевнений, хто вийде з нього переможцем. Також Василь допускає, що бій може завершитися як суддівським рішенням, так і нокаутом.

"Нас чекає дуже цікавий бій. Для мене це дуже історичний бій. Якщо ви запитаєте мене про результат, то я відповім, що не знаю. Це два технічних і потужних боксера, тому я не знаю. Джошуа - велика зірка надважкої ваги, тому Усик хотів з ним битися. До того ж він чемпіон світу у хевівейті. Олександр хоче об'єднати титули і залишитися чемпіоном у цій ваговій категорії.

Чи закінчиться цей бій достроково? Ніхто не знає. Можливо. Це бокс, тому я його і люблю. Безумовно, нокаут можливий, але не знаю. Знаєте що? У них є величезний аматорський досвід. Я думаю, що бій триватиме всі 12 раундів, але, можливо, відбудеться зупинка", - сказав Ломаченко в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.

Раніше стали відомі гонорари Джошуа та Усика за чемпіонську битву.

Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Початок орієнтовно після 23:00 за київським часом.

На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.

34-річний Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Як повідомляв ТСН Проспорт, Усик виступив на пресконференції із Джошуа українською.

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