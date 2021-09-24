"За это я и люблю бокс": Ломаченко сделал прогноз на поединок Усика против Джошуа

"За это я и люблю бокс": Ломаченко сделал прогноз на поединок Усика против Джошуа

Василий не стал отдавать предпочтение ни одному из боксеров.

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко поделился ожиданиями от чемпионского боя между своим близким другом и соотечественником Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

По словам Ломаченко, он ждет захватывающий поединок, но не уверен, кто выйдет из него победителем. Также Василий допускает, что бой может завершиться как судейским решением, так и нокаутом.

"Нас ждет очень интересный бой. Для меня это очень исторический бой. Если вы спросите меня о результате, то я отвечу, что не знаю. Это два техничных и мощных боксера, поэтому я не знаю. Джошуа - большая звезда супертяжелого веса, поэтому Усик хотел с ним драться. К тому же он чемпион мира в хэвивейте. Александр хочет объединить титулы и остаться чемпионом в этой весовой категории.

Закончится ли этот бой досрочно? Никто не знает. Возможно. Это бокс, поэтому я его и люблю. Безусловно, нокаут возможен, но не знаю. Знаете что? У них есть огромный любительский опыт. Я думаю, что бой продлится все 12 раундов, но, возможно, произойдет остановка", - сказал Ломаченко в интервью YouTube-канала iFL TV.

Ранее стали известны гонорары Джошуа и Усика за чемпионскую битву.

Поединок между Усиком и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Начало ориентировочно после 23:00 по киевскому времени.

На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.

34-летний Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Как сообщал ТСН Проспорт, Усик выступил на пресс-конференции с Джошуа на украинском языке.

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