Збірна України оголосила стартовий склад на півфінал плейоф відбору до ЧС-2026 проти Швеції

Збірна України з футболу / © УАФ

Реклама

Збірна України оголосила стартовий склад на півфінальний матч плейоф європейського відбору до чемпіонату світу 2026 року проти команди Швеції.

Україна: Трубін, Тимчик, Забарний, Бондар, Миколенко, Ярмолюк, Калюжний, Судаков, Циганков, Зубков, Ванат

Запасні: Нещерет, Різник, Сарапій, Михайличенко, Сваток, Волошин, Гуцуляк, Піхальонок, Очеретько, Шапаренко, Яремчук, Пономаренко

Реклама

Матч Україна — Швеція відбудеться у четвер, 26 березня, на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Переможець цього поєдинку вийде до фіналу плейоф, де 31 березня побореться за путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща — Албанія.

Зазначимо, що збірна України вже дізналася потенційних суперників у фінальному турнірі ЧС-2026. Якшо "синьо-жовті" зможуть пробитися на Мундіаль, то позмагаються у групі F з Нідерландами, Японією та Тунісом.

Реклама

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.