Первое полнолуние 2022 года: гороскоп для всех знаков года

Это полнолуние поможет правильно оценить наши проекты.
18 января 2022 года землян ожидает полнолуние в астрологическом знаке зодиака Рак. В период полнолуния, когда Луна находится в Раке, благоприятно работать с мечтами и их вхождением в реальность. Энергия Рака в полнолуние способствует воплощению наших проектов в жизнь, и этим можно воспользоваться. Это полнолуние поможет правильно оценить проекты. В это полнолуние также полезно медитировать. Однако подсказки астрологов помогут вам понять, как действовать в той или иной ситуации во время первого полнолуния в 2022 году.
Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака в период первого полнолуния 2022 ниже:
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Будьте осторожны и внимательны, чтобы не столкнуться с несчастным случаем или болезнью. Займитесь тонкостями своей жизни, которые вы давно откладывали на потом.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Узнайте больше о деталях жизни, мотивах, стремлениях окружающих вас людей. Убедитесь, что вы хорошо понимаете собственную мотивацию.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Не накапливайте мелочность, потому что она начнет "гнить". Старые раны болят, но не позволяйте им доминировать над настоящим.
РАК (22 июня-22 июля)
Справляйтесь со своей грязью, болью, принуждениями, пороками и тем, что вас привлекает. Поддавайтесь искушениям или исключите их из своей жизни.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Делайте неприятные выборы. Узнайте, что сейчас управляет вами больше всего. Избегание задач еще больше усложняет их.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Жертвуйте что-то важное, чтобы получить что-то от вселенной взамен. Нелегко что-нибудь отдать, чтобы что-то получить. Но эта ритуальная действовать все же имеет смысл.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Ваши иллюзии будут разбиты и разрушены. А может быть, разрушится и ваша личная реальность.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Обратите ваш взгляд на понимание нематериальной ситуации, смещение энергии, которое вскоре произойдет. Вы должны найти как действовать в скором будущем. Прислушайтесь к интуиции, но не забывайте о рациональном
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Чем больше вы достигаете того, что вас вдохновляет, тем очевиднее становится цель. Действуйте в соответствии со своими убеждениями. Верьте в то, кем вы хотите быть.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Совершайте маленькие добрые поступки, чтобы озарить вашу обыденность. Добавьте справедливости в вашу жизнь.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Сейчас не время для того, чтобы решить большую проблему. Используйте смирение и продуманность в вашем подходе к жизни.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Почувствуйте, что вы связаны со всеми живыми существами на этой планете, теми, кого вы любите и особыми местами в этом мире. Медитируйте и вспоминайте об этой связи.
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