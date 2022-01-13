Перша повня 2022 року: гороскоп для всіх знаків року

Перша повня 2022 року: гороскоп для всіх знаків року

Ця повня допоможе правильно оцінити наші проєкти.

18 січня 2022 року на землян очікує повня в астрологічному знаку зодіаку Рак. У період повні, коли Місяць перебуває в Раку, сприятливо працювати з мріями та їх входженням у реальність. Енергія Раку в повний місяць сприяє втіленню наших проєктів у життя, і цим можна скористатися. Ця повня допоможе правильно оцінити проєкти. У цю повню також корисно медитувати. Проте підказки астрологів допоможуть вам зрозуміти, як діяти у тій чи іншій ситуації під час першої повні у 2022 році.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку у період першої повні 2022 року нижче:

ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Будьте обережними та уважними, щоб не зіткнутися з нещасним випадком або хворобою. Займіться тонкощами свого життя, які ви вже давно відкладали на потім.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Дізнайтеся більше про деталі життя, мотиви, прагнення людей, що вас оточують. Переконайтеся, що і ви добре розумієте власну мотивацію.

ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Не накопичуйте дріб'язковість, бо вона почне "гнити". Старі рани болять, але не дозволяйте їм домінувати над сьогоденням.

ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Справляйтеся зі своїм брудом, болем, примусами, вадами та тим, що вас приваблює. Піддайтеся спокусам або виключіть їх зі свого життя.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Робіть неприємні вибори. Дізнайте, що зараз керує вами найбільше. Уникнення завдань ще більше ускладнює їх.

ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Жертвуйте щось важливе, щоб отримати щось від всесвіту навзамін. Нелегко щось віддати, аби щось отримати. Але ця ритуальна діяти таки має сенс.

ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Ваші ілюзії будуть розбиті та зруйновані. А, можливо, зруйнується і ваша особиста реальність.

ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Зверніть ваш погляд на розуміння нематеріальної ситуації, зсув енергії, який незабаром станеться. Ви маєте знайти як діяти в недалекому майбутньому. Прислухайтеся до інтуїції, але не забувайте про раціональне

ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Чим більше ви досягаєте того, що вас надихає, тим очевиднішою стає мета. Дійте відповідно до своїх переконань. Вірте в те, ким хочете бути.

ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Робіть маленькі добрі вчинки, щоб осяяти вашу буденність. Додайте справедливості у ваше життя.

ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Зараз не час для того, щоб розв'язувати велику проблему. Використовуйте смиренність і продуманість у вашому підході до життя.

ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Відчуйте, що ви пов'язані з усіма живими істотами на цій планеті, тими, кого ви любите та особливими місцями на цьому світі. Медитуйте та згадуйте про цей зв'язок.

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