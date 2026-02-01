Рунический гороскоп на 1 февраля 2026: Львам — сильный импульс, Рыбам — внутренний ответ

Руны / © ТСН

Реклама

1 февраля 2026 открывает новый месяц и задает его ритм. Рунические символы советуют не спешить с масштабными решениями, но внимательно относиться к первым шагам.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 1 февраля 2026

Овен — руна Уруз

День силы и активности. Вы почувствуете приток энергии, если возьмитесь за конкретное дело вместо хаотических действий.

Телец — руна Отал

Опора на стабильное. Сегодня хорошо работают решения, связанные с домом, имуществом и долгосрочными планами.

Реклама

Близнецы — руна Манназ

Фокус на людях. Важную роль играет общение – совет или встреча могут повлиять на ваши планы.

Рак — руна Ингваз

Внутренняя подготовка. День больше о накоплении сил, чем об активных рывках.

Лев — руна Турисаз

Сильный импульс. Придется быстро реагировать, но лучше сначала оценить риски.

Дева — руна Иса

Пауза перед движением. Сегодня полезно не торопиться и дать ситуации устояться.

Реклама

Весы — руна Эваз

Движение через взаимодействие. Результат придет скорее в сотрудничестве, чем в самостоятельных действиях.

Скорпион — руна Хагалаз

Резкий поворот. Событие может изменить планы, но одновременно освободит от лишнего.

Стрелец — руна Перт

Неожиданная информация. Возможен факт или новость, которые изменят ваше видение ситуации.

Козерог — руна Эйваз

Устойчивость позиций. Вы сможете удержать курс, если не будете реагировать на провокации.

Реклама

Водолей — руна Вуньо

Облегчение и позитив. День может принести хорошую новость или приятное событие.

Рыбы — руна Лагуз

Внутренний ответ. Следует больше доверять своим ощущениям и не действовать из-за давления извне.

Руны в этот день подчеркивают важность правильного старта. То, как вы распорядитесь ресурсом и вниманием сегодня, повлияет на события в ближайшие недели.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.