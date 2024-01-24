Есть огромные проблемы: эксперт рассказал, почему Украина не получает бронетехнику от Европы

Военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков объяснил, в чем состоят препятствия для передачи Украине бронетехники от европейских стран.

Об этом он рассказал в эфире "Эспрессо".

“К сожалению, если мы будем говорить о реальности настоящего, то есть огромные проблемы. Первая проблема состоит в том, что когда мы говорим о европейском сегменте НАТО, то там бронетехники, в частности танков, не так уж много”, — отметил Катков.

По его словам, практика показывает, что та же условная танковая бригада на Leopard-2, несмотря на усилия многих стран, сформирована не была: “Танков хватило чуть больше чем на условные два танковых батальона на Leopard-2. Темпы восстановления бронетехники в Европе, в том числе тех же Leopard-2, не впечатляют, от слова вообще”.

Катков отметил, что еще в апреле 2023 года Нидерланды и Дания объявили о том, что будут ремонтировать 11-14 танков Leopard-2 и передавать их в Вооруженные Силы Украины.

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“Буквально неделю назад в минобороны Нидерландов сообщили, что Rheinmetall только сейчас закончил капитальный ремонт этих двух машин. Таковы, к сожалению, реалии европейского оборонно-промышленного комплекса, как он есть, нет у нас другого Rheinmetall, нет другого немецкого промышленного комплекса. Все это объективно негативный фактор, который показывает, что для европейских партнеров сложно передавать такую оборонную технику, как танк”, — отмечает военный эксперт.

В то же время есть поставки шведских боевых машин пехоты CV90 и другая бронетехника: “Но когда мы говорим о том, что она будет передаваться из запасов, то объективно надо понимать, что в европейском сегменте НАТО нет тех же запасов, которые есть в США ”. .

Также у Штатов должны быть возможности восстановления и капитального ремонта техники, чтобы их передать Украине.

“Из-за того, что США до сих пор в последней политической разборке и не может до сих пор, несмотря на то, что финансовый год начался еще в октябре прошлого года, согласовать бюджет на текущий финансовый год, который уже завершится в сентябре, поэтому и застряла помощь Украины общим размером 60 млрд долларов. А потому невозможно согласовать поставки в Украину новых вооружений”, — подытожил главный редактор Defence Express.

Напомним, коалиция, насчитывающая с полсотни стран, желающих вооружать Украину, собралась на очередное заседание " Рамштайн-18 ". Традиционно председательствует глава Пентагона Ллойд Остин. Он призвал участников "Рамштайна" предоставить Силам обороны Украины "больше спасательных наземных систем противовоздушной обороны и средств перехвата".

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