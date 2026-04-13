Бывший начальник штаба 12-й бригады спецназначения НГУ «Азов» Богдан Кротевич заявил, что реальные потери отдельных штурмовых полках могут иметь значительный резонанс в обществе.

Об этом он сказал в интервью «Цензор.НЕТ».

«Единственным вопиющим моментом может стать обнародование потерь этих штурмовых полков, если это произойдет, которое просто всколыхнет страну», — отметил Кротевич.

Он привел пример одного из полков, с документами которого мог ознакомиться.

«За июль 2025 года он потерял людей больше, чем наша бригада за два года, когда наступала, да и зона ответственности у нас была больше. А на следующий месяц ему дали еще больше людей – где-то 800», – рассказал он.

Отдельно Кротевич обратил внимание на проблему подготовки военных. По его словам, есть случаи, когда люди попадают в полки без должной учебы, что усиливает риски на фронте.

В то же время он подчеркнул, что не поддерживает уклонение от мобилизации, однако считает, что страх у людей связан с неопределенностью и недоверием к системе.

Кротевич также подверг критике политическое руководство, заявив, что оно не принимает необходимых решений для изменений в военной системе. По его мнению, игнорирование проблем может привести к общественным напряжениям.

Он подчеркнул, что вопрос организации службы и сохранения жизни военных должен быть приоритетом.

