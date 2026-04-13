Как Россия использовала пасхальное перемирие на фронте: ВСУ раскрыли действия врага

Российские войска превращают любую паузу на фронте в подготовку к новым атакам. За фальшивыми заявлениями о пасхальном перемирии скрывались вражеские штурмы и масштабная переброска российской техники.

Об этом представитель Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов сообщил в эфире телемарафона.

Трегубов объяснил, как Россия воспользовалась пасхальным перемирием на поле боя.

«На фронте фактически не было никакого пасхального перемирия, россияне использовали его для обновления сил и переброски техники», — сказал он.

Представитель Группировки объединенных сил подчеркнул, что уровень боевой активности оставался стабильным: за прошедшие сутки зафиксировано 18 российских штурмов, что соответствует привычным показателям.

«Фактически перемирие было лишь политическим заявлением России. На участках, где было небольшое количество боев, россияне подтягивали силы и возобновляли наступательный потенциал», — добавил он.

Нарушение пасхального перемирия 2026

По данным генштаба ВСУ, россияне в очередной раз проигнорировали пасхальное перемирие, нарушив режим тишины 10 721 раз. Хотя ракетных и авиационных ударов не зафиксировано, враг совершил более 9000 атак дронами-камикадзе, 1567 артобстрелов и 119 штурмов. ВСУ продолжают держать оборону под постоянным огнем оккупантов.

К слову, после завершения пасхального перемирия россияне атаковали Украину 98 ударными БпЛА различных типов, среди которых Shahed, «Гербера» и «Италмас». Силы ПВО на севере и востоке страны сбили или подавили 87 вражеских беспилотников. Были попадания девяти дронов на девяти локациях и падение обломков в одном месте.