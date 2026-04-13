Як Росія використала великоднє перемир’я на фронті: ЗСУ розкрили дії ворога

Російські військові / © Associated Press

Російські війська перетворюють будь-яку паузу на фронті на підготовку до нових атак. За фальшивими заявами про великоднє перемир’я ховалися ворожі штурми та масштабне перекидання російської техніки.

Про це речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов повідомив у ефірі телемарафону.

Трегубов пояснив, як Росія скористалася великоднім перемир’я на полі бою.

«На фронті фактично не було ніякого великоднього перемир’я, росіяни використали його для поновлення сил і перекидання техніки», — сказав він.

Речник Угруповання об’єднаних сил підкреслив, що рівень бойової активності залишався стабільним: протягом минулої доби зафіксовано 18 російських штурмів, що відповідає звичним показникам.

«Фактично перемир’я було лише політичною заявою Росії. На ділянках, де була невелика кількість боїв, росіяни підтягували сили та поновлювали наступальний потенціал», — додав він.

Порушення великоднього перемир’я 2026

З даними генштабу ЗСУ, росіяни вкотре проігнорували великоднє перемир’я, порушивши режим тиші 10 721 раз. Хоча ракетних та авіаційних ударів не зафіксовано, ворог здійснив понад 9000 атак дронами-камікадзе, 1567 артобстрілів та 119 штурмів. ЗСУ продовжують тримати оборону під постійним вогнем окупантів.

До слова, після завершення великоднього перемир’я росіяни атакували Україну 98 ударними БпЛА різних типів, серед яких Shahed, «Гербера» та «Італмас». Сили ППО на півночі та сході країни збили або придушили 87 ворожих безпілотників. Були влучання дев’яти дронів на дев’яти локаціях та падіння уламків в одному місці.