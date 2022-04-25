Херсон является ключевым для достижения цели России – разведка Великобритании

Оккупанты пытаются создать сухопутное сообщение с Крымом и доминировать на юге Украины.

Для России проведение псевдореферендума во временно оккупированном Херсоне является ключевым, чтобы оправдать свою оккупацию юга Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки.

"Россия планирует организовать "референдум" в городе Херсон, чтобы оправдать свою оккупацию. Город является ключевым для достижения цели России – создать сухопутное сообщение с Крымом и доминировать на юге Украины", — говорится в сообщении.

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В Минобороны Великобритании напомнили, что в 2014 году Кремль проводил аналогичные мероприятия в украинской Автономной Республике Крым.

"Собственные внутренние выборы в России сопровождались обвинениями в фальсификации результатов голосования, а высокопоставленной оппозиции не разрешили баллотироваться", – добавляют в разведке.

Ранее стало известно, что в оккупированной части Херсонской области захватчики ускорили подготовку "референдума" для провозглашения "ХНР". Дату фейкового "волеизъявления" ВС РФ назначили на 27 апреля.

Однако намерения оккупационных сил назначить нового "руководителя" Херсона проваливаются потому, что у них не получается найти соответствующего кандидата.

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Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Херсонской области российские оккупанты стали в оборону и удерживают группировки на правом берегу. Тем не менее, они планируют сдать город.

"В Херсонской области они (оккупанты, – ред.) давно встали в оборону. Удерживают небольшую группировку на правом берегу, которую подгрызают наши войска. Проблема в том, что там перерезана ирригационными каналами местность, из-за которой очень тяжело наступать, форсировать, перебираться." Это нашим войскам нелегко дается", – рассказал Алексей Арестович.

13-го марта в Херсоне минимум 10 тысяч человек вышли митинговать против оккупантов

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