Кличко показал, как укрепляют Киев на блок-постах – видео

Мэр города отметил, что у всех боевой дух, потому оккупантам "нас не сломать".

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как укрепляют столицу на блок-постах.

В своем Telegram-канале он обнародовал видео, где в бронежилете продемонстрировал, как защитники готовятся защищать город.

"Сегодня проехался некоторыми блок-постами, возведенными для обороны города. Бойцы вооруженных сил, тероборона, полиция, другие силовые структуры готовы и будут защищать столицу – сердце Украины", – поделился Кличко и добавил, что у всех боевой дух, поэтому оккупантам "нас не сломать".