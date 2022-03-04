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Кличко показал, как укрепляют Киев на блок-постах – видео

Кличко показал, как укрепляют Киев на блок-постах – видео

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Кличко показал, как укрепляют Киев на блок-постах – видео

t.me/vitaliy_klitschko

Мэр города отметил, что у всех боевой дух, потому оккупантам "нас не сломать".

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как укрепляют столицу на блок-постах.

В своем Telegram-канале он обнародовал видео, где в бронежилете продемонстрировал, как защитники готовятся защищать город.

"Сегодня проехался некоторыми блок-постами, возведенными для обороны города. Бойцы вооруженных сил, тероборона, полиция, другие силовые структуры готовы и будут защищать столицу – сердце Украины", – поделился Кличко и добавил, что у всех боевой дух, поэтому оккупантам "нас не сломать".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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