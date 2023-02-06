Нападет ли Россия за 10 дней: что говорит экс-глава внешней разведки

По мнению генерала Маломужа, у Украины есть 2-3 месяца на подготовку к атаке РФ.

Бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж прокомментировал информацию иностранных СМИ о том, что Россия якобы через 10 дней готовится осуществить масштабное наступление.

Об этом информирует FREEДОМ.

По его мнению, для подготовки к полномасштабному наступлению РФ требуется от 4 до 6 месяцев.

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"Все говорят о наступлении буквально за 10 дней, 24 февраля и т.д. Но сейчас Россия ставит только локальные задачи, она не может на 2 600 км начать наступательные операции. Это просто невозможно. Даже полмиллиона [военнослужащих] если бы было. Но их нет. Нет даже 300 тысяч", — говорит Маломуж.

По его словам, у России только 30-40 тысяч военных, перед которыми будут ставить локальные задачи на Донбассе. По мнению экс-разведчика, сформировать резервы для повторного наступления оккупанты смогут только к началу лета.

Для этого им нужно собрать 250-300 тысяч военных, провести ремонты техники. Поэтому Украина имеет 2-3 месяца, считает Маломуж. Ключевым для обороны Украины он называет своевременную поставку западного вооружения и техники за это время.

"Особо подчеркиваю, массовое получение боеприпасов: ракет, снарядов, мин и т.п., которые будут уничтожать на подходах — это самая эффективная борьба с противником, с резервами, когда они двигаются на поездах, в колоннах, когда они еще не пришли на фронт. Это очень мощные удары, прессинг, паника у тех, кто находится на "передке". Это предпосылка их уничтожения и наступательных операций… Четко скажу: как раз март-май — это наше время", — убежден Маломуж.

По его мнению, любое промедление будет играть против Украины, и союзники это понимают. Ведь в случае промедления Украина окажется в ситуации затяжной войны с большими жертвами.

Вместо этого ВСУ должны сформировать силы, провести обучение и разработать операции, которые позволят перейти от обороны к наступлению.

"На востоке, возможно, это будет Луганское направление — удар по Луганску и удары с тыла на Донецком направлении и, конечно, юг. Это может разрушить фронт и вызвать вал их отступления. Это движение в Крым", — подытожил бывший глава Службы внешней разведки. .

Новое нападение РФ: что известно

Ранее издание Financial Times сообщило, что Россия может начать новое масштабное наступление в ближайшие 10 дней.

По мнению главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, новое наступление России может произойти в любой день после 15 февраля.

В ГУР назвали три возможных направления вероятного наступления России и предупредили, что Украина находится накануне очень активной фазы на фронте.

Генерал Польши Вальдемар Скшипчак также предположил, что Россия может напасть на Украину в направлении Воронежа, Курска, Брянска, двигаться оттуда в южном направлении, к западу от Харькова. При этом сценарии под ударом оказываются Полтава и Днепр.

Военный эксперт Олег Жданов успокоил, что вероятность того, что наступление российских войск дойдет до Днепра, равна 0,01%.

ТСН.ua собрал ключевые официальные заявления и мнения экспертов по поводу сроков и сценариев возможного российского наступления.

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