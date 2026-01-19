ТСН в социальных сетях

Бойцы «Хартии» в Купянске / © скриншот с видео

Нацгвардия держит Купянск: бойцы "Хартии" зачищают город от оккупантов (видео)

Купянск остается под украинским флагом. «Хартия» успешно продолжает ликвидацию остатков вражеских сил.

Дополнено новыми материалами

Бригада Нацгвардии «Хартия» держит под контролем центральную часть Купянска, включая здание городского совета. В Сети обнародованы кадры ожесточенных уличных боев и мгновенной реакции штурмовиков на вражеские атаки.

Об этом сообщил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко.

«Поисково-ударная группировка „Хартия“ удерживает под контролем центральную часть Купянска и здание городского совета», — говорится в заявлении Пивненко.

В то же время бойцы разведывательно-ударной группы четвертого батальона бригады «Хартия» продолжают «зачищать» Купянск от остатков российской армии.

Командующий Нацгвардии также опубликовал видео, снятое на GoPro штурмовиков «Хартии». На кадрах видно мгновенную реакцию защитников на прямое попадание FPV-дрона и боевой контакт с врагом.

Напомним, в середине января украинские силы совершили успешный контрманевр под Купянском, вытеснив оккупантов благодаря тайному продвижению бригады «Хартия» и элитным подразделениям операторов дронов. Однако, по данным Financial Times, этот успех подчеркнул проблему растянутого фронта: пока Купянск стабилизировали, враг прорвался на 15 км к Запорожью и усилил давление на Гуляйполе.

