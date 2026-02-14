Охота на "Панцири": СБУ вдвое сократило количество ключевых систем ПВО россиян

Охота на Панцири вдвое уменьшила количество ЗРГК «Панцирь» российских / © скриншот с видео

Реклама

Спецназовцы Центра спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины в течение 2025 года серией дальнобойных ударов вдвое сократили общее количество российских комплексов «Панцирь».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, обнародовав видео боевой работы подразделения.

Стратегия «чистого неба»

«Панцирь-С1» считается одной из ключевых и современных систем противовоздушной обороны России. Стоимость одного такого комплекса колеблется от 15 до 20 миллионов долларов. Именно эти установки наиболее эффективны в противодействии украинским беспилотникам, поэтому их ликвидация стала приоритетной задачей.

Реклама

Системное уничтожение «Панцирей» имеет стратегическую цель – прорвать щит ПВО врага. Это создает безопасные «коридоры» для ударных дронов, позволяя им залетать в глубокий тыл и поражать важные объекты: военные базы, склады с боеприпасами и аэродромы.

Колоссальный ущерб врага

Масштабы работы спецназовцев поражают не только количеством, но и стоимостью уничтоженного железа. По оценкам экспертов, общая стоимость всех российских систем ПВО, бойцы «Альфы» СБУ уничтожены в течение 2025 года, составляет около 4 миллиардов долларов США.

Эти потери существенно ослабляют способность окупантов защищать свои стратегические объекты от воздушных атак Сил обороны Украины.

Напомним, в Украине изменяют систему противовоздушной обороны. Сырский анонсировал срочную перестройку ПВО , перераспределение функций и усиление дронов-перехватчиков.