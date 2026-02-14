- Дата публикации
-
Категория
Война
- Количество просмотров
- 26
- Время на прочтение
- 1 мин
Охота на "Панцири": СБУ вдвое сократило количество ключевых систем ПВО россиян
Спецназначители СБУ «Альфа» нанесли сокрушительный удар по российской системе ПВО, ликвидировав половину зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».
Спецназовцы Центра спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины в течение 2025 года серией дальнобойных ударов вдвое сократили общее количество российских комплексов «Панцирь».
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, обнародовав видео боевой работы подразделения.
Стратегия «чистого неба»
«Панцирь-С1» считается одной из ключевых и современных систем противовоздушной обороны России. Стоимость одного такого комплекса колеблется от 15 до 20 миллионов долларов. Именно эти установки наиболее эффективны в противодействии украинским беспилотникам, поэтому их ликвидация стала приоритетной задачей.
Системное уничтожение «Панцирей» имеет стратегическую цель – прорвать щит ПВО врага. Это создает безопасные «коридоры» для ударных дронов, позволяя им залетать в глубокий тыл и поражать важные объекты: военные базы, склады с боеприпасами и аэродромы.
Колоссальный ущерб врага
Масштабы работы спецназовцев поражают не только количеством, но и стоимостью уничтоженного железа. По оценкам экспертов, общая стоимость всех российских систем ПВО, бойцы «Альфы» СБУ уничтожены в течение 2025 года, составляет около 4 миллиардов долларов США.
Эти потери существенно ослабляют способность окупантов защищать свои стратегические объекты от воздушных атак Сил обороны Украины.
