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Оккупанты захватили часть Ирпеня и убили минимум 8 человек: мэр сообщил о ситуации в городе

Оккупанты захватили часть Ирпеня и убили минимум 8 человек: мэр сообщил о ситуации в городе

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Оккупанты захватили часть Ирпеня и убили минимум 8 человек: мэр сообщил о ситуации в городе

Оккупанты убили минимум восемь человек, среди погибших двое — дети.

По состоянию на 6 марта оккупанты захватили часть города Ирпень Киевской области. Минимум восемь мирных жителей погибли во время российских обстрелов, когда происходила эвакуация. Двое из них – дети.

Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин.

"Сегодня была эвакуация в нашем городе. Российские захватчики обстреляли мирных жителей. Погибла семья — попал этот снаряд. И на моих глазах два ребенка маленьких и двое взрослых погибли", — рассказал он.

По предварительной информации, во время обстрелов погибли восемь человек. Все они – мирные жители, подчеркнул мэр.

"Ирпень воюет. Ирпень не сдался. Часть Ирпеня действительно захватили российские захватчики. Но часть Ирпеня бьется и не сдает свои позиции. Это официальная информация", — сказал Маркушин.

Он объявил, что завтра, 7 марта, в 10:00 будет эвакуация жителей города автобусами от Романовки.

"С 10:00 я буду с вами вместе. Пожалуйста, приходите", — призвал мэр.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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