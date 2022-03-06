Оккупанты захватили часть Ирпеня и убили минимум 8 человек: мэр сообщил о ситуации в городе

Оккупанты убили минимум восемь человек, среди погибших двое — дети.

По состоянию на 6 марта оккупанты захватили часть города Ирпень Киевской области. Минимум восемь мирных жителей погибли во время российских обстрелов, когда происходила эвакуация. Двое из них – дети.

Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин.

"Сегодня была эвакуация в нашем городе. Российские захватчики обстреляли мирных жителей. Погибла семья — попал этот снаряд. И на моих глазах два ребенка маленьких и двое взрослых погибли", — рассказал он.

По предварительной информации, во время обстрелов погибли восемь человек. Все они – мирные жители, подчеркнул мэр.

"Ирпень воюет. Ирпень не сдался. Часть Ирпеня действительно захватили российские захватчики. Но часть Ирпеня бьется и не сдает свои позиции. Это официальная информация", — сказал Маркушин.

Он объявил, что завтра, 7 марта, в 10:00 будет эвакуация жителей города автобусами от Романовки.

"С 10:00 я буду с вами вместе. Пожалуйста, приходите", — призвал мэр.