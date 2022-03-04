"Представляете себе вообще, какая могла случиться катастрофа" — Данилов об обстрелах ЗАЭС

Данилов в очередной раз подчеркнул необходимость закрытия неба над Украиной.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что ночной обстрел Запорожской АЭС оккупантами мог привести к необратимым последствиям не только для Украины, но и для Европы.

Об этом он сказал в прямом эфире совместного информационного марафона "Єдині новини" на украинских телеканалах.

Также читайте Нападения на АЭС и обстрелы нефтебаз: Офис генпрокурора открыл дела против РФ за совершение экоцида

"Мы получили информацию, что было непосредственно новое поражение – российские войска ведут на территории Запорожской АЭС. Представляете себе вообще, какая могла случиться катастрофа! Поэтому президент нашей страны, Верховный командующий Владимир Зеленский общался с Байденом, Джонсоном, с руководителем МАГАТЭ. Всем объясняли, насколько это опасно, нам, конечно, очень жаль, что некоторые на сегодняшний день закрывают глаза, и не хотят закрывать нам небо, я хочу сказать, что они не над нами закрывают небо – они над собой закрывают небо.

Потому что мы держим сегодня, наши ребята держат это небо на своих руках, ценой жизни.

Каждый день у нас гибнут люди, потому что эти люди не могут закрыть небо. Они постоянно придумывают себе какие-то чепухи, для того чтобы это не сделать. Но мы и это пройдем.

Мы обязательно будем победителями в этой войне, потому что это война за правду, за демократию.

На самом деле, мы сегодня воюем за всю Европу. Я хотел бы поблагодарить страны, которые нам помогают. Но пройдет время, оно все расставит на свои места. Некоторым будет стыдно именно за эти времена", — сказал Данилов.