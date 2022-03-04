Категория
Війна
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
"Представляете себе вообще, какая могла случиться катастрофа" — Данилов об обстрелах ЗАЭС

"Представляете себе вообще, какая могла случиться катастрофа" — Данилов об обстрелах ЗАЭС

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Представляете себе вообще, какая могла случиться катастрофа" — Данилов об обстрелах ЗАЭС

Право на владу

Данилов в очередной раз подчеркнул необходимость закрытия неба над Украиной.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что ночной обстрел Запорожской АЭС оккупантами мог привести к необратимым последствиям не только для Украины, но и для Европы.

Об этом он сказал в прямом эфире совместного информационного марафона "Єдині новини" на украинских телеканалах.

"Мы получили информацию, что было непосредственно новое поражение – российские войска ведут на территории Запорожской АЭС. Представляете себе вообще, какая могла случиться катастрофа! Поэтому президент нашей страны, Верховный командующий Владимир Зеленский общался с Байденом, Джонсоном, с руководителем МАГАТЭ. Всем объясняли, насколько это опасно, нам, конечно, очень жаль, что некоторые на сегодняшний день закрывают глаза, и не хотят закрывать нам небо, я хочу сказать, что они не над нами закрывают небо – они над собой закрывают небо.

Потому что мы держим сегодня, наши ребята держат это небо на своих руках, ценой жизни.

Каждый день у нас гибнут люди, потому что эти люди не могут закрыть небо. Они постоянно придумывают себе какие-то чепухи, для того чтобы это не сделать. Но мы и это пройдем.

Мы обязательно будем победителями в этой войне, потому что это война за правду, за демократию.

На самом деле, мы сегодня воюем за всю Европу. Я хотел бы поблагодарить страны, которые нам помогают. Но пройдет время, оно все расставит на свои места. Некоторым будет стыдно именно за эти времена", — сказал Данилов.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед.
  • Боевых бронированных машин – 939 ед.,
  • артиллерийских систем –105 ед.,
  • РСЗО — 50 ед.,
  • средства ПВО – 18 ед.,
  • самолетов – 33 ед. (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед.,
  • автомобильной техники – 404 ед.,
  • легкие скоростные катера — 2 ед.,
  • цистерн из ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация