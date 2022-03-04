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Путин отказался от прямого разговора с Зеленским

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Путин отказался от прямого разговора с Зеленским

Associated Press

Дмитрий Песков заявил, что Россия не отказывается от требований так называемой "денацификации" Украины.

Кремль отказался от прямого разговора президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом пишет "Медуза" в своем Telegram-канале со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Также он заявил, что Россия не отказывается от требований так называемой "денацификации" Украины, о чем ранее сообщала украинская сторона.

Заметим, что Владимир Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным, который начал войну против Украины, чтобы остановить смерть людей.

"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации (Владимиру Путину — ред.). На всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить смерти людей", — сказал Зеленский.

Напомним, вечером 3 марта завершились переговоры между украинской и российской делегациями, чья страна цинично напала на наше государство. Это был второй раунд переговоров. Украинская сторона не получила ожидаемых результатов, в то же время удалось добиться минимальной программы. По результатам переговоров состоится третий раунд. Как сообщил Подоляк, следующие переговоры снова состоятся в Беларуси в начале следующей недели.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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