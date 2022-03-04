Путин отказался от прямого разговора с Зеленским

Дмитрий Песков заявил, что Россия не отказывается от требований так называемой "денацификации" Украины.

Кремль отказался от прямого разговора президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом пишет "Медуза" в своем Telegram-канале со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Также он заявил, что Россия не отказывается от требований так называемой "денацификации" Украины, о чем ранее сообщала украинская сторона.

Заметим, что Владимир Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным, который начал войну против Украины, чтобы остановить смерть людей.

"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации (Владимиру Путину — ред.). На всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить смерти людей", — сказал Зеленский.

Напомним, вечером 3 марта завершились переговоры между украинской и российской делегациями, чья страна цинично напала на наше государство. Это был второй раунд переговоров. Украинская сторона не получила ожидаемых результатов, в то же время удалось добиться минимальной программы. По результатам переговоров состоится третий раунд. Как сообщил Подоляк, следующие переговоры снова состоятся в Беларуси в начале следующей недели.