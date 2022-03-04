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"Путина ждет международная изоляция": глава МИД Германии

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"Путина ждет международная изоляция": глава МИД Германии

"Путина ждет международная изоляция": глава МИД Германии / УНИАН

"Если он продолжит этот курс, ему следует ожидать единого ответа и международной изоляции России", — подчеркнула Анналена Бербок.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В пятницу, 4 марта 2022 года, глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила Россию, что в случае продолжения войны с Украиной ее ждет полная международная изоляция. Накануне на состоявшейся в Брюсселе встрече министров иностранных дел стран НАТО она подчеркнула, что последние действия президента РФ Владимира Путина указывают на его желание захватить всю территорию Украины. И добавила: "Своей войной против Украины Путин тоже разрушает собственную страну".

Глава МИД Германии также сказала: "Помимо трех жестких пакетов санкций, которые мы уже приняли, мы предпримем дальнейшие меры, направленные против ядра путинской власти".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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