"Путина ждет международная изоляция": глава МИД Германии

"Если он продолжит этот курс, ему следует ожидать единого ответа и международной изоляции России", — подчеркнула Анналена Бербок.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В пятницу, 4 марта 2022 года, глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила Россию, что в случае продолжения войны с Украиной ее ждет полная международная изоляция. Накануне на состоявшейся в Брюсселе встрече министров иностранных дел стран НАТО она подчеркнула, что последние действия президента РФ Владимира Путина указывают на его желание захватить всю территорию Украины. И добавила: "Своей войной против Украины Путин тоже разрушает собственную страну".

Глава МИД Германии также сказала: "Помимо трех жестких пакетов санкций, которые мы уже приняли, мы предпримем дальнейшие меры, направленные против ядра путинской власти".