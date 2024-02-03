РФ будет атаковать вдоль всей линии фронта, Путин бровсил на "оборонку" $120 млрд: эксперт о планах врага

Селезнев уверен, что армия РФ будет рождать все возможное, чтобы подарить некий "подарок" диктатору в его очередной "переизбрание".

По меньшей мере, еще два следующих месяца российские оккупанты будут атаковать вдоль всей 1350-км линии боевого столкновения.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает "Эспрессо".

"Я думаю, по меньшей мере, еще два месяца мы будем постоянно сталкиваться с тем, что враг будет атаковать вдоль всей 1350-км линии боевого столкновения, ища таким образом какой-то щели в украинской системе оборонных и защитных сооружений", — говорит эксперт.

Селезнев уверен, что путинская армия будет делать все возможное, чтобы подарить некий "подарок" диктатору в честь его очередного "переизбрания". Поэтому вызовы и риски для ВСУ эксперт называет серьезными, особенно учитывая оживление боевых действий, в частности, на Купянско-Лиманском направлении.

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"Я говорю не о ситуации, а о тенденциях. К тому же мы видим, насколько бурные процессы сейчас происходят в районе Авдеевки и южнее ее. И конечно, что враг все еще грезит тем, что сможет стабилизировать ситуацию на южном фасе российско-украинского фронта, в частности в районе Роботиного и на левом берегу Днепра Херсонской области. Очень много у противника планов. Но ключевой вопрос состоит в том, хватит ли у вражеской армии ресурсов?", – отметил полковник запаса ВСУ.

РФ бросила на обеспечение своей армии $120 млрд

Селезнев сообщил, что 2024 год Россия направила на обеспечение собственной армии, то есть той части, которая задействована в войне, а также на деятельность российского оборонно-промышленного комплекса примерно $120 млрд.

"Получают ли тождественные результаты финансирования украинские силы? Ответ все еще находится в воздухе", – рассуждает эксперт.

Он отметил, что Украина получит 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года от ЕС, но далеко не все эти деньги будут направлены именно на обеспечение военных нужд украинских Сил обороны.

"Итак, мы ждем новостей из-за океана, однако как скоро там это решение будет принято, пока неизвестно. Но то, что сейчас украинская армия здесь и сейчас сталкивается с серьезным недостатком всего того, что нужно на поле боя, это очевидно. Я думаю, что недаром генерал Залужный в своей публикации для CNN детализирует, что именно нужно украинской армии в контексте того, что определенные ресурсные возможности у наших западных партнеров выхолощены. Они точно не смогут обеспечить все потребности украинских сил обороны на уровне 2023 или 2022 годов", – подытожил Владислав Селезнев.

Ранее в Bloomberg написали, что Кремль готовится к новому наступлению на Украину. Несмотря на большие потери, российский диктатор Путин уверен, что его оккупационные войска могут вернуть инициативу после месяцев утраты позиций.

Издание Financial Times также обнародовало статью, в которой пишет, что новое масштабное наступление на Украину оккупанты планируют уже летом. Целью Москвы может быть полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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