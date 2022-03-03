Стало известно, когда Украина может стать кандидатом в ЕС

Стало известно, когда Украина может стать кандидатом в ЕС

Заявка на членство в ЕС на рассмотрении.

Украина может стать кандидатом в члены ЕС 4 или 5 марта.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Польши.

Заявка на членство Украины в ЕС по ускоренной процедуре уже принята. Сейчас она уже находится на рассмотрении.

Напомним, что президент Владимир Зеленский обратился с эмоциональной речью к европарламентариям, где рассказал о преступлениях и убийствах России и призвал поддержать европейский курс Украины.