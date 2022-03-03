Стало відомо, коли Україна може стати кандидатом у члени в ЄС

Стало відомо, коли Україна може стати кандидатом у члени в ЄС

Заявка на членство України в ЄС на розгляді.

Україна може стати кандидатом у члени в ЄС 4 або 5 березня.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Польщі.

Заявка на членство України в ЄС за прискореною процедурою вже прийнята. Наразі вона вже перебуває на розгляді.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський звернувся з емоційною промовою до європарламентарів, де розповів про злочини та вбивства Росії і закликав підтримати європейський курс України.