Украина видит риск, что Россия прорвет оборону до лета – Bloomberg

По данным источников в украинской разведке, Путин не отказался от своей первоначальной цели захватить крупные города, включая Киев и Одессу.

Украинские чиновники обеспокоены тем, что продвижение российских войск может набрать значительные обороты к лету, если союзники Киева не смогут увеличить поставки боеприпасов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова лица, знакомого с анализом украинских чиновников.

Отмечается, что в Киеве оценки ситуации на поле боя становятся все более мрачными, поскольку Силы обороны Украины пытаются сдерживать атаки оккупантов, одновременно распределяя количество снарядов, которые могут выпустить.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил 29 февраля, что ошибки командиров на передовой усугубили проблемы, с которыми столкнулась украинская оборона вокруг Авдеевки. Сырский сообщил, что направил больше войск и боеприпасов для усиления позиций украинских бойцов.

Есть опасения, что оборона Киева может не выдержать

"Пессимизм среди Украины и ее союзников усиливался в течение нескольких недель, поскольку они видели, как российские силы перехватили инициативу на линии фронта, а жизненно важная помощь от США была задержана в Конгрессе. Падение Авдеевки и нескольких близлежащих сел усугубляет опасения, что оборона Киева может не выдержать", – говорится в публикации.

По словам неназванного европейского чиновника, эти потери должны стать тревожным звоночком для союзников Украины.

"Украина может начать проигрывать войну в этом году", – оценил Майкл Кофман, специалист по России и Украине Фонда Карнеги в подкасте War on the Rocks.

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Путин не передумал захватывать Киев и Одессу

По оценкам украинской разведки, президент России Владимир Путин не отказался от своей первоначальной цели по захвату крупных городов, включая Киев и Одессу. Об этом изданию сказал человек, пожелавший остаться анонимным.

Если бы российские войска достигли Одессы, то смогли бы перекрыть ключевые пути экспорта украинского зерна через Черное море и открыть путь в Молдову, где сепаратисты Приднестровья накануне обратились к РФ за политической поддержкой.

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Приближенное к украинскому руководству лицо рассказало, что в зависимости от результатов нынешней кампании на фронте, Россия решит, продолжать медленное, стремительное продвижение или накапливать ресурсы для большего удара, чтобы прорвать украинские линии этим летом.

Издание процитировало президента Украины Владимира Зеленского, который 25 февраля заявил, что нехватка боеприпасов влияет на ситуацию на поле боя. Он также предупредил, что РФ планирует новое наступление весной или в начале лета.

Способна ли Россия совершить большое наступление

В статье отмечается, что большое наступление будет вызовом для Кремля после двух лет истощившей его силы войны. Российские усилия захватить Киев, Харьков и двинуться в Одессу в первые недели войны провалились.

Несмотря на дефицит, который есть у Украины, России понадобится гораздо больше солдат, тяжелых танков и транспортных средств, чтобы начать наступление. Об этом 17 февраля заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. По его словам, пока Москва не смогла достаточно быстро нарастить производство в этих отраслях.

Бауэр сказал, что Путин "имеет больше артиллерии, у него есть возможность ежемесячно заменять определенное количество ракет, которые он использует, но он не добился полного успеха с точки зрения увеличения, например, количества танков и бронетехники".

Адмирал также указал на недавние сообщения Украины о том, что, несмотря на потерю Авдеевки, оккупанты погибали с высокой скоростью: семь вражеских бойцов на каждого украинского военного.

"Соотношение один к семи означает, что ему понадобится много сил, чтобы победить украинцев", – оценил Бауэр.

В материале отмечается, что стратегия Украины состоит в том, чтобы пытаться максимально удержать линию фронта до второй половины 2024 года, когда она может получить истребители F-16 и нарастить производство западных боеприпасов. Это позволит Киеву спланировать еще одно возможное контрнаступление в 2025 году.

К слову, по оценкам американского генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, хотя Россия празднует взятие Авдеевки так, "как будто это Сталинград", но находится в хрупком положении. Серьезные прорывы российских войск в глубь Украины пока невозможны.

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