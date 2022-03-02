Украинцы могут сообщить о гуманитарных проблемах на бесплатную "горячую линию" 1545

Украинцы могут сообщить о гуманитарных проблемах на бесплатную "горячую линию" 1545

Для граждан Украины, находящихся за границей, номер телефона правительственного телефона +38 044 284 19 15.

Кабинет Министров Украины перезагружает "горячую линию" 1545 для оперативного сбора запросов по гуманитарным вопросам.

Правительственная линия работает круглосуточно.

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Об этом сообщает МВД Украины. Звонки с территории Украины по сети фиксированной связи Укртелекома, мобильных операторов Киевстар, Vodafone Украина, Лайфселл – бесплатные.

Для граждан Украины, находящихся за границей, номер телефона "горячей линии" +38 044 284 19 15. Оплата – по тарифам соответствующего оператора связи.

В частности, речь идет о сообщении о: