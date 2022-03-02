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Украинцы могут сообщить о гуманитарных проблемах на бесплатную "горячую линию" 1545

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Украинцы могут сообщить о гуманитарных проблемах на бесплатную "горячую линию" 1545

facebook.com/mvs.gov.ua

Для граждан Украины, находящихся за границей, номер телефона правительственного телефона +38 044 284 19 15.

Кабинет Министров Украины перезагружает "горячую линию" 1545 для оперативного сбора запросов по гуманитарным вопросам.

Правительственная линия работает круглосуточно.

Об этом сообщает МВД Украины. Звонки с территории Украины по сети фиксированной связи Укртелекома, мобильных операторов Киевстар, Vodafone Украина, Лайфселл – бесплатные.

Для граждан Украины, находящихся за границей, номер телефона "горячей линии" +38 044 284 19 15. Оплата – по тарифам соответствующего оператора связи.

В частности, речь идет о сообщении о:

  • проблемы с водоснабжением, водоотводом, отоплением;
  • повреждения инфраструктуры: газопроводов, железной дороги, коммунальной инфраструктуры;
  • эвакуацию и возвращение граждан, вынужденных уехать за границу из-за вторжения РФ в Украину;
  • потребности в продуктах питания и товарах первой необходимости; вопросы продажи товаров по повышенным ценам;
  • потребности в лекарстве;
  • потребности в горючем;
  • вопросы социальных выплат, получение пенсий;
  • проблемные вопросы с главами общин и другими представителями местного самоуправления;

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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