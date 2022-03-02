Українці можуть повідомити про гуманітарні проблеми на безкоштовну "гарячу лінію" 1545

Українці можуть повідомити про гуманітарні проблеми на безкоштовну "гарячу лінію" 1545

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової +38 044 284 19 15.

Кабінет Міністрів України перезавантажує "гарячу лінію" 1545 для оперативного збору запитів з гуманітарних питань.

Урядова лінія працює цілодобово.

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Про це повідомляє МВС України. Дзвінки з території України з мережі фіксованого зв'язку Укртелекому, мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл в – безкоштовні.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової "гарячої лінії" +38 044 284 19 15. Оплата – за тарифами відповідного оператора зв'язку.

Зокрема, йдеться про повідомлення про: