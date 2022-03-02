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Українці можуть повідомити про гуманітарні проблеми на безкоштовну "гарячу лінію" 1545

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Українці можуть повідомити про гуманітарні проблеми на безкоштовну "гарячу лінію" 1545

facebook.com/mvs.gov.ua

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової +38 044 284 19 15.

Кабінет Міністрів України перезавантажує "гарячу лінію" 1545  для оперативного збору запитів з гуманітарних питань.

Урядова лінія працює цілодобово.

Про це повідомляє МВС України. Дзвінки з території України з мережі фіксованого зв'язку Укртелекому, мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл в – безкоштовні.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової "гарячої лінії" +38 044 284 19 15. Оплата –  за тарифами відповідного оператора зв'язку.

Зокрема, йдеться про повідомлення про:

  • проблеми з водопостачанням, водовідведенням, опаленням;
  • пошкодження інфраструктури: газогонів, залізниці, комунальної інфраструктури;
  • евакуацію та повернення громадян, які були змушені виїхати за кордон через вторгнення РФ в Україну; 
  • потреби у продуктах харчування та товарах першої необхідності, питання продажу товарів за підвищеними цінами;
  • потреби у ліках;
  • потреби у пальному;
  • питання соціальних виплат, отримання пенсій;
  • проблемні питання з головами громад та іншими представниками місцевого самоврядування;

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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