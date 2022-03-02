В Сумах после артобстрела идут уличные бои, а в Тростянец вошел враг

В Сумах после артобстрела идут уличные бои, а в Тростянец вошел враг

Сумская областная военная администрация сообщила о двух артобстрелах.

Сумчан призывают оставаться в укрытиях, ведь на улицах идут бои. К тому же был артобстрел.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

"Был артобстрел — двумя выстрелами. А в городе уличные бои. Поэтому людей просят не выходить на улицу", — значится в сообщении.

Также читайте Россия нанесла удар по зданию управления полиции в Харькове – видео

Также не спокойно в Сумской области. По состоянию на 1.03 три русских колонны с разных сторон, зашли в Тростянец и полностью заняли город. Снесли танком ворота в Круглый Двор, разбили картинную галерею. Такую информацию получили от главы Тростянецкого общества Юрия Бовы.

"В городе почти все линии электропередач повреждены, разбиты все дороги. Россияне ходят по домам, достают людей из подвалов, заставляют их сидеть на улице ночью. Они боятся авиаударов, боятся работы нашей артиллерии. Враг создал здесь некий штаб. Хочу сказать, что городские власти работают. Даже в таких условиях. Обеспечиваем людей едой, хлеб печется. Территориальная оборона работает",- говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщили, что в Сумской области работает Байрактар. "Обезвредили стоянку техники около 80 единиц, из них половина – Грады. Возле с. Пустовойтовка Роменского района. Вблизи с. Бишкинь, по территории более 2 км. Около 100 единиц, в основном танки и БТР", — добавили в ведомстве.