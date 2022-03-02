В Сумах после артобстрела идут уличные бои, а в Тростянец вошел враг

Сумская областная военная администрация сообщила о двух артобстрелах.
Сумчан призывают оставаться в укрытиях, ведь на улицах идут бои. К тому же был артобстрел.
Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.
"Был артобстрел — двумя выстрелами. А в городе уличные бои. Поэтому людей просят не выходить на улицу", — значится в сообщении.
Также не спокойно в Сумской области. По состоянию на 1.03 три русских колонны с разных сторон, зашли в Тростянец и полностью заняли город. Снесли танком ворота в Круглый Двор, разбили картинную галерею. Такую информацию получили от главы Тростянецкого общества Юрия Бовы.
"В городе почти все линии электропередач повреждены, разбиты все дороги. Россияне ходят по домам, достают людей из подвалов, заставляют их сидеть на улице ночью. Они боятся авиаударов, боятся работы нашей артиллерии. Враг создал здесь некий штаб. Хочу сказать, что городские власти работают. Даже в таких условиях. Обеспечиваем людей едой, хлеб печется. Территориальная оборона работает",- говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщили, что в Сумской области работает Байрактар. "Обезвредили стоянку техники около 80 единиц, из них половина – Грады. Возле с. Пустовойтовка Роменского района. Вблизи с. Бишкинь, по территории более 2 км. Около 100 единиц, в основном танки и БТР", — добавили в ведомстве.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
- Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
- вертолетов – 29 ед;
- танков – 198;
- ББМ – 846;
- артиллерийских систем – 77;
- средства ПВО – 7;
- РСЗО – 24;
- цистерн из ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
- катера – 2 единицы;
- автомобильной техники – 305.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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