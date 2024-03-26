ВСУ атаковали российский корабль "Константин Ольшанский": детали от ВМС

В ВМС отметили, что этот корабль россияне украли у Украины в 2014 году во время оккупации Крыма.

Силы обороны Украины атаковали десантный корабль россиян "Константин Ольшанский" ракетой "Нептун". Повреждения судна уточняются, но оно точно не в боевой готовности.

Об этом спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил в эфире телеканала FREEДOM.

Плетенчук заявил, что ВСУ атаковали корабль "Константин Ольшанский", который россияне украли у Украины в 2014 году во время оккупации Крыма.

Судно девять лет стояло в бухте, и россияне начали разбирать его на запчасти. На 10 год войны оккупанты поняли, что у них заканчиваются большие десантные корабли, поэтому в течение года восстановили "Константин Ольшанский".

Спикер ВМС также обратил внимание, что враг хотел выдать, что якобы восстановил ранее поврежденные Украиной корабли "Минск" или "Оленегорский горняк". Но там повреждения такие, что восстановление судов – под большим вопросом.

"Корабль этот должен был использоваться Украиной. Поэтому было принято решение о поражении этой единицы нашим "Нептуном", — сказал Плетенчук.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: За ночь достали 4 корабля! ВСУ атаковали и судно "Константин Ольшанский", которое РФ украла у Украины

Он отметил, что степень повреждений пораженного корабля сейчас определяется, однако судно точно пока небоеспособно.

Кроме того, спикер ВМС сообщил, что пораженные накануне российские большие десантные корабли "Азов" и "Ямал" не смогут выполнять боевые задания в ближайшее время, как и судно "Иван Хурс".

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Корабль "Константин Ольшанский" – характеристики

"Константин Ольшанский" – большой десантный корабль проекта 775 ("Ропуха" по классификации НАТО). Это многопалубный, плоскодонный корабль океанской зоны с полубаком и развитой кормовой надстройкой. Назван в честь Героя СРСР Константина Ольшанского – командира отряда 68 десантников, участвовавших в изгнании нацистских оккупантов из Николаева во время Второй мировой войны.

Главное назначение БДК "Константин Ольшанский" – прием с оборудованного или необорудованного берега гусеничной, колесной и любой военно-транспортной техники, пехотных подразделений техники, транспортировка их по морю и высадка как на оборудованное, так и необорудованное побережье с малым склоном дна. Также – прием с воды, транспортировка по морю и спуск на воду плавательной техники. Кроме того, корабль может использоваться для установки минных ограждений, доставки гуманитарной помощи и эвакуации населения из опасных районов. А еще – для военных перевозок, обеспечения кораблей и частей флота в пунктах рассредоточенного базирования.

Напомним, накануне Плетенчук намекнул на последующие поражения российских кораблей. Их есть с десяток.

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