ВСУ построили оборону вдоль водоемов к западу от Авдеевки – эксперт Bild (карта)

Командование ВСУ утверждает, что удалось стабилизировать фронт на линии Бердичи-Семеновка-Орловка-Тоненькое-Первомайское.

Украина построила оборону вдоль водоемов к западу от захваченной врагом Авдеевки Донецкой области. Там расположены пруды и небольшие реки, которые удобно оборонять.

Об этом сообщает эксперт немецкого издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке.

В сообщении говорится, что за последнее время российские оккупанты продвинулись на расстояние до 5 км от Авдеевки, захватив села Степное, Северное, Ласточкино и Водяное.

Вражеские войска наступают дальше на запад широким фронтом общей протяженностью 10-15 км.

Командование украинских войск утверждает, что им удалось стабилизировать фронт на линии Бердичи-Семеновка-Орловка-Тоненькое-Первомайское. Отмечается, что там расположены пруды и небольшие реки, которые удобно защищать.

"В ближайшие дни мы увидим, действительно ли им удалось построить там линию обороны и остановить большой прорыв", — заметил Репке.

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Карта, где ВСУ обустроили оборону к западу от Авдеевки/Фото: Bild

Напомним, днем ранее в ОСГВ "Таврия" сообщили, что ВСУ продолжают оборонную операцию на Авдеевском направлении, и этому способствует рельеф местности, в частности, каскад водохранилищ в районе населенных пунктов Тоненьке, Орловка и Бердичи.

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