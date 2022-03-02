ВСУ удержали Николаевщину и нанесли врагу сокрушительный удар

Речь идет о сотнях единиц утраченной техники.

Во время боев в Николаевской области 1 марта украинские защитники разбили большую вражескую колонну и заставили солдат РФ бежать.

О тяжелом дне борьбы рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram

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По предварительной информации удалось уничтожить сотни единиц российской техники. Точные данные Ким соберет и опубликует позже, но заверил, что очень много.

Во время боя ВСУ потеряли один вертолет, но оба пилота живы. Указал, что есть и потери, но незначительные. В отличии от врага.

Глава Николаевской ОГА рассказал, что очень много оккупантов так и осталось в полях Николаевщины – у них просто закончилась солярка. "Завтра пойдем их всех искать", – добавил он.

А в ходе боев тероброна города Баштанка отняла у окупантов два российских БТРа и оставила себе в пользование.