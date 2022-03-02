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ВСУ удержали Николаевщину и нанесли врагу сокрушительный удар

ВСУ удержали Николаевщину и нанесли врагу сокрушительный удар

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ВСУ удержали Николаевщину и нанесли врагу сокрушительный удар

УНИАН

Речь идет о сотнях единиц утраченной техники.

Во время боев в Николаевской области 1 марта украинские защитники разбили большую вражескую колонну и заставили солдат РФ бежать.

О тяжелом дне борьбы рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram

По предварительной информации удалось уничтожить сотни единиц российской техники. Точные данные Ким соберет и опубликует позже, но заверил, что очень много.

Во время боя ВСУ потеряли один вертолет, но оба пилота живы. Указал, что есть и потери, но незначительные. В отличии от врага.

Глава Николаевской ОГА рассказал, что очень много оккупантов так и осталось в полях Николаевщины – у них просто закончилась солярка. "Завтра пойдем их всех искать", – добавил он.

А в ходе боев тероброна города Баштанка отняла у окупантов два российских БТРа и оставила себе в пользование.

Украинские военные дают достойный отпор армии оккупантов

Украинские военные дают достойный отпор армии оккупантов

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

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