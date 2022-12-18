Что ждет Россию в ближайшие 10 лет – прогноз эксперта

Российская Федерация проиграет в войне, которую она начала против Украины.

В ближайшие 10 лет Россию ждут очень тяжелые времена и военное поражение. Украина победит в этой войне, поскольку имеет мощную поддержку союзников.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал политконсультант Дмитрий Васильев.

"Очевидно, что Украина серьезно настроена на победу, весь украинский народ, военно-политическое руководство. У нас есть мощная проукраинская, антипутинская, антироссийская коалиция, постоянно получаем необходимое оружие. Скажем так, в достаточном количестве, но не столь достаточном, чтобы победить прямо сейчас. Но в стратегической перспективе Украина победит. Потому что есть оружие, финансовая и политическая помощь, санкции. Ну и те решения, которые могут внедряться в ООН", — отметил он.

Васильев также напомнил, что несколько конгрессменов США выступают категорически за то, чтобы исключить Россию из Совбеза ООН. Поэтому весь этот комплекс помощи Украине повлечет за собой поражение России, как военное, так политическое и экономическое.

"И возможно это приведет не только к изменению режима Российской Федерации, а возможно даже к каким-то центробежным явлениям, возможно к определенному расколу России на куски. Единственное, мы понимаем, что очень много людей в западном мире не хотело бы такого сценария – развала России, потому что у России есть ядерное оружие. Здесь очень важно обеспечить контроль над этим ядерным оружием. Но этот процесс неизбежен и вполне возможно, что через 10 лет в том виде, в котором сегодня есть Российская Федерация, возможно, ее уже не будет", — резюмировал он.

Война России против Украины: чего ждать

В Пентагоне считают, что зимой ход боевых действий в Украине будет очень динамичным, ВСУ не намерены останавливать темпы контрнаступательных операций.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж также говорит, что зима станет периодом активных боевых действий, а ВСУ смогут проводить наступательную операцию.

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что в январе-феврале 2023-го россияне еще не будут готовы к наступлению. В частности, из-за фактора логистики, а именно доставки достаточного количества вооружений, боевой техники, боеприпасов и зимнего обмундирования.

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что зимой ВСУ будут продолжать наступление и освобождение территорий, а армия России начнет разваливаться изнутри.

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