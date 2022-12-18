Що чекає на Росію в найближчі 10 років – прогноз експерта

У найближчі 10 років на Росію чекають чекають дуже важкі часи і військова поразка. Україна переможе у цій війні, оскільки має потужну підтримку союзників.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів політконсультант Дмитро Васильєв.

"Очевидно, що Україна серйозно налаштована на перемогу, весь український народ, військово-політичне керівництво. Ми маємо потужну проукраїнську, антипутінську, антиросійську коаліцію, постійно отримуємо необхідну зброю. Скажімо так, у достатній кількості, але не настільки достатній, щоб перемогти просто зараз. Але у стратегічній перспективі Україна переможе. Тому що є зброя, фінансова та політична допомога, санкції. Ну і ті рішення, які можуть впроваджуватися в ООН", - зазначив він.

Васильєв також нагадав, що декілька конгресменів США виступають категорично за те, щоб виключити Росію із Радбезу ООН. Тому весь цей комплекс допомоги Україні спричинить поразку Росії, як військову, так політичну та економічну.

"І можливо це призведе не тільки до зміни режиму Російської Федерації, а можливо навіть до якихось центробіжних явищ, можливо до певного розколу Росії на шматки. Єдине, ми розуміємо, що дуже багато людей у західному світі не хотіли би такого сценарію – розвалу Росії, тому що в Росії є ядерна зброя. Тут дуже важливо забезпечити контроль над цією ядерною зброєю. Але цей процес неминучий і цілком можливо, що через 10 років у тому вигляді, в якому сьогодні є Російська Федерація, можливо, її вже не буде", - резюмував він.

Війна Росії проти України: чого очікувати

У Пентагоні вважають, що взимку перебіг бойових дій в Україні буде дуже динамічними, ЗСУ не мають намір зупиняти темпи контрнаступальних операцій.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж також говорить, що зима стане періодом активних бойових дій, а ЗСУ зможуть проводити наступальну операцію.

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що в січні-лютому 2023-го росіяни ще не будуть готові до наступу. Зокрема, через фактор логістики, а саме доставки достатньої кількості озброєнь, бойової техніки, боєприпасів і зимового обмундирування.

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус вважає, що взимку ЗСУ продовжуватимуть наступ і звільнення територій, а армія Росії почне розвалюватися зсередини.

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