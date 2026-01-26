Как экс-замглавы ОП Шурма заработал 141 миллион на электричестве: громкий скандал

Ростислав Шурма

Реклама

Пока миллионы украинцев четвертую зиму подряд выживают в темноте и холоде под ударами российских ракет, топ-чиновники наживаются на энергетическом секторе. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Ростислава Шурму. Следователи утверждают: он организовал схему хищения 141 миллиона гривен бюджетных средств через собственный солнечный бизнес, который оказался в оккупации.

Подробности скандального дела — в расследовании проекта «Хапуга UA».

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: УКРАИНА — в холодной темноте, Ростислав ШУРМА — в шикарном ПЛЮСЕ? ТАКОЙ ХИТРОЙ СХЕМЫ ЕЩЕ НЕ БЫЛО!

Реклама

«Серый кардинал» энергетики

Ростислав Шурма, бывший гендиректор «Запорожстали» и сын пророссийского экс-нардепа Игоря Шурмы, долгое время считался куратором ключевых экономических процессов в стране. Хотя сам он публично отрицал статус «серого кардинала», в кулуарах его называли идеологом национализации крупных активов, таких как «Укрнафта» или «Мотор Сич». Однако за ширмой реформ скрывалась коррупционная сеть.

Александр Абакумов, детектив НАБУ: «Средства за произведенную электроэнергию поступали на личные счета заместителя руководителя Офиса Президента и членов его семьи. Он имел прямое влияние на „Запорожьеоблэнерго“, „Укрэнерго“ и даже координировал работу Минэнерго через специальный комитет, который сам же и возглавил».

Солнечные станции под контролем врага

В 2019-2020 годах Шурма вместе с братом через оффшоры установили контроль над солнечными электростанциями в Запорожской области. Площадь их панелей составляла 110 гектаров — это как 110 футбольных полей. С началом полномасштабного вторжения эти объекты оказались под оккупацией в Васильевском районе.

Несмотря на то, что связь со станциями была потеряна, а персонал эвакуирован, государственная компания «Гарантированный покупатель» продолжала исправно платить фирмам Шурмы по «зеленому тарифу».

Реклама

Схема «коммерческого учета»

НАБУ установило, что подконтрольные Шурме предприятия подавали ложные данные. Показатели генерации завышали, беря цифры «по аналогии» с прошлыми годами, даже когда станции были полностью обесточены или разграблены. Таким образом из бюджета было выведено более 141 миллиона гривен за электроэнергию, которую Украина никогда не получала.

Электричество для оккупантов

Наиболее шокирующим фактом расследования является то, что станции Шурмы не просто простаивали, а фактически работали на врага. Выработанная энергия шла на нужды Запорожского железорудного комбината, который с лета 2022 года обслуживает оккупационную власть и военную промышленность РФ.

Ярослав Железняк, народный депутат Украины: «Мы проанализировали спутниковые снимки. Оккупанты сначала начали разбирать эти дорогие панели, а потом — вернули обратно. Они работали физически на захваченный металлургический завод, который работает на военную машину агрессора. Оккупанты точно не возвращали бы оборудование просто так».

Бегство в Европу и обыски в Мюнхене

После увольнения из Офиса Президента осенью 2024 года Ростислав Шурма выехал в Германию как отец троих детей. Однако спрятаться не удалось: при содействии немецких коллег детективы НАБУ провели обыски в его доме в пригороде Мюнхена.

Реклама

Своей вины экс-чиновник не признает. Сейчас он переехал в Австрию — страну, которая известна своей сдержанной позицией по экстрадиции украинских фигурантов.

За роскошную жизнь Ростислава Шурмы заплатили украинцы — из собственных карманов, сидя в темноте под обстрелами.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: УКРАИНА — в холодной темноте, Ростислав ШУРМА — в шикарном ПЛЮСЕ? ТАКОЙ ХИТРОЙ СХЕМЫ ЕЩЕ НЕ БЫЛО!