Мужчина в ТЦК категорически отказался от повестки: чем все закончилось
В Сумской области мужчина категорически отказался получать повестку и получил суровый приговор суда.
Роменский горрайонный суд Сумской области осудил местного жителя, который пытался избежать призыва в ряды ВСУ.
Мужчина прошел медкомиссию, был признан годным, но в последний момент в помещении ТЦК категорически отказался получать повестку. Свою позицию он пытался оправдать «правом на отсрочку».
Мужчину признали годным к мобилизации
События разворачивались в августе 2025 года. 34-летний подсудимый прибыл в территориальный центр комплектования (ТЦК), где прошел полный медицинский осмотр. Согласно материалам суда, врачи, в частности психиатр, не обнаружили у мужчины никаких расстройств или жалоб, которые бы препятствовали службе.
После проверки по системе «Оберіг» выяснилось: законных оснований для отсрочки у гражданина нет. Поэтому ему выписали так называемую «боевую» повестку с датой отправки в воинскую часть на следующий день.
Мужчина отказался от повестки
Мужчине в помещении ТЦК в присутствии свидетелей зачитали содержание повестки, однако он наотрез отказался ставить подпись. Весь процесс работники военкомата зафиксировали на видео.
«На видео зафиксирован разговор, где обвиняемый в помещении ТЦК сообщил, что отказывается получать и подписывать повестку. Ему было разъяснено, что за уклонение наступает уголовная ответственность, однако он на отправку не явился», — говорится в материалах суда.
Позиция защиты и вердикт
В суде мужчина отказался свидетельствовать, воспользовавшись статьей 63 Конституции Украины. Свою вину он так и не признал. Однако показания врачей, военнослужащих и видеозапись стали ключевыми доказательствами для Фемиды.
Суд отметил, что в условиях войны уклонение от защиты Родины создает прямую угрозу нацбезопасности и обороноспособности страны.
Решение суда:
Признать подсудимого виновным по ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации).
Назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы.
