Мужчина в ТЦК категорически отказался от повестки: чем все закончилось

Мобилизация в Украине

Роменский горрайонный суд Сумской области осудил местного жителя, который пытался избежать призыва в ряды ВСУ.

Мужчина прошел медкомиссию, был признан годным, но в последний момент в помещении ТЦК категорически отказался получать повестку. Свою позицию он пытался оправдать «правом на отсрочку».

Мужчину признали годным к мобилизации

События разворачивались в августе 2025 года. 34-летний подсудимый прибыл в территориальный центр комплектования (ТЦК), где прошел полный медицинский осмотр. Согласно материалам суда, врачи, в частности психиатр, не обнаружили у мужчины никаких расстройств или жалоб, которые бы препятствовали службе.

После проверки по системе «Оберіг» выяснилось: законных оснований для отсрочки у гражданина нет. Поэтому ему выписали так называемую «боевую» повестку с датой отправки в воинскую часть на следующий день.

Мужчина отказался от повестки

Мужчине в помещении ТЦК в присутствии свидетелей зачитали содержание повестки, однако он наотрез отказался ставить подпись. Весь процесс работники военкомата зафиксировали на видео.

«На видео зафиксирован разговор, где обвиняемый в помещении ТЦК сообщил, что отказывается получать и подписывать повестку. Ему было разъяснено, что за уклонение наступает уголовная ответственность, однако он на отправку не явился», — говорится в материалах суда.

Позиция защиты и вердикт

В суде мужчина отказался свидетельствовать, воспользовавшись статьей 63 Конституции Украины. Свою вину он так и не признал. Однако показания врачей, военнослужащих и видеозапись стали ключевыми доказательствами для Фемиды.

Суд отметил, что в условиях войны уклонение от защиты Родины создает прямую угрозу нацбезопасности и обороноспособности страны.

Решение суда:

Признать подсудимого виновным по ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации).

Назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы.

