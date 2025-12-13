Орден за мужество за 145 гривен 95 копеек: кому нужны подделки украинских наград из Китая

Орден за мужество

На популярных китайских торговых площадках начали продавать копии украинских наград, в частности «Орден за мужество " — всего за 145 гривен.

ТСН решила выяснить, кому нужны эти ненастоящие награды и законно ли это, поручив эту задачу заслуженному журналисту Украины и кавалеру орденов и медалей Александру Загородному.

Законность продажи и коллекционная ценность

Правильно надеть награды Александру Загородному помогает Александр Сопов — человек, который приложил талант к созданию большинства украинских государственных наград. Он также создал единственный в стране Орденский зал, где собрано: «Одно почетное звание Герой Украины, 9 орденов, 5 медалей, 5 государственных премий, где-то 53 почетных званий — мать-героиня, 4 народных, заслуженных и отличий Президента, 17 президентских отличий».

Александр Сопов знает о китайских копиях и уверяет: «Ничего криминального в этом нет». По его словам, так же китайцы продают копии наград США или Великобритании — обычно их покупают коллекционеры.

Главный эксперт по наградам отмечает: «В Украине вообще нет уголовной ответственности за ношение не своих наград, только за их подделку, то есть незаконное изготовление». Единственное, что может быть, — это общественное осуждение.

«Медаль свободы, это та, которую лично президент США вручает, — они продаются… Никому в голову не придет его надевать и за этим следят».

Важность оригинала: номерные знаки

Государственные награды — это индивидуальные знаки, которые невозможно просто восстановить. Даже самые высокие награды изготавливают из драгоценных металлов: «Орден Государства и Золотая звезда 990 проба!»

«Госнаграды, ордена они все номерные. Реально сейчас почти невозможно, очень-очень трудно восстановить. Монетный двор производственную линию не будет запускать ради одной награды с конкретным номером», — пояснил Александр Сопов.

Впрочем, изготовление негосударственных, но важных для общины наград, продолжается. В одном из подвальных помещений, где создаются награды, корреспондентам ТСН показали: «Это знак почета. Это община, председатель общины вручает, они заказали 100 штук — это к празднику. В этой общине очень много военных и очень много волонтеров».

Новая традиция: розетки вместо орденов

Поскольку носить награды в повседневной жизни неудобно, Александр Сопов продвигает в Украине новую традицию: розетку — миниатюрный аналог награды.

«Вот значок-розетка, это почетный заслуженный журналист, а это орден за заслуги — на обычном пиджаке — так и вот это и надо, они очень интересно смотрят», — демонстрирует Сопов.

Награды, которые создаются в Украине, — настоящие, и они находят своих героев. Так, знаком народного почета «За сохранение истории» были награждены Александр Провозин, Александр Галимов и Дмитрий Антонов, которые занимаются уникальным Музеем магнитной записи.

