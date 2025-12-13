ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
844
2 хв

Орден за мужність за 145 гривень 95 копійок: кому потрібні підробки українських нагород із Китаю

Чому Китай продає українські нагороди і чи законно їх носити.

Автор публікації
Олександр Загородний
Орден за мужність

На популярних китайських торговельних майданчиках почали продавати копії українських нагород, зокрема «Орден за мужність» — лише за 145 гривень.

ТСН вирішила з’ясувати, кому потрібні ці несправжні відзнаки і чи законно це, доручивши це завдання заслуженому журналісту України та кавалеру орденів і медалей Олександру Загородному.

Законність продажу та колекційна цінність

Правильно вдягнути нагороди Олександру Загородному допомагає Олександр Сопов — людина, яка доклала таланту до створення більшості українських державних відзнак. Він також створив єдину в країні Орденську залу, де зібрано: «Одне почесне звання Герой України, 9 орденів, 5 медалей, 5 державних премій, десь 53 почесних звань — матір-героїня, 4 народних, заслужених і відзнак Президента 17 президентських відзнак».

Олександр Сопов знає про китайські копії і запевняє: «Нічого кримінального в цьому немає». За його словами, так само китайці продають копії нагород США чи Великої Британії — зазвичай їх купують колекціонери.

Головний експерт із нагород наголошує: «В Україні взагалі нема кримінальної відповідальності за носіння не своїх нагород, лише за їхню підробку, тобто незаконне виготовлення». Єдине, що може бути, — це суспільний осуд.

«Медаль свободи, це та, яку особисто президент США вручає, — вони продаються… Нікому в голову не прийде його одягати і за цим слідкують».

Важливість оригіналу: номерні знаки

Державні нагороди — це індивідуальні знаки, які неможливо просто відновити. Навіть найвищі відзнаки виготовляють із дорогоцінних металів: «Орден Держави і Золота зірка 990 проба!»

«Держнагороди, ордени вони всі номерні. Реально зараз майже неможливо, дуже-дуже важко відновити. Монетний двір виробничу лінію не запускатиме заради однієї нагороди з конкретним номером», — пояснив Олександр Сопов.

Втім, виготовлення недержавних, але важливих для громади нагород, триває. В одному з підвальних приміщень, де створюються відзнаки, кореспондентам ТСН показали: «Це знак пошани. Це громада, голова громади вручає, вони замовили 100 штук — це до свята. У цій громаді дуже багато військових і дуже багато волонтерів».

Нова традиція: розетки замість орденів

Оскільки носити нагороди у повсякденному житті незручно, Олександр Сопов просуває в Україні нову традицію: розетку — мініатюрний відповідник відзнаки.

«Оце значок-розетка, це почесне заслужений журналіст, а оце орден за заслуги — на звичайному піджаку — так і оце і треба, вони дуже цікаво дивляться», — демонструє Сопов.

Нагороди, які створюються в Україні, — справжні, і вони знаходять своїх героїв. Так, знаком народної пошани «За збереження історії» було нагороджено Олександра Провозіна, Олександра Галімова та Дмитра Антонова, які опікуються унікальним Музеєм магнітного запису.

844
