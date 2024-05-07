Украинцы за границей снова могут получить паспорт, но не все: подробности

Начали выдавать паспорта за границей, но не всем. ГП "Документ" возобновил выдачу готовых документов за пределами Украины. Однако консульские услуги военнообязанные мужчины за границей все еще получить не смогут.

Сколько будет действовать запрет, кто сможет уже сейчас получить паспорт за границей и грозит ли депортация украинцам в Европе? Подробности рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

За границей возобновили выдачу паспортов

Зарубежные подразделения ГП "Документ" в тестовом режиме возобновили выдачу готовых документов. Как отмечено в сообщении, выдача будет происходить в первую очередь социально уязвимым категориям граждан: пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми, детям-сиротам, молодежи и т.д. Обязательное условие – повторное получение SMS о готовности паспортов для выдачи.

“Для предупреждения и недопущения перегруженности системы и повторных технических сбоев, выдача будет происходить в первую очередь социально уязвимым категориям граждан и после получения SMS сообщения о готовности паспортов для выдачи.

Лица, ожидающие выдачу готовых документов, просим соблюдать правила:

• иметь SMS о готовности паспорта – (полученных после 25 апреля);

• предъявить документ, удостоверяющий личность заявителя (в т. ч. е-паспорт в приложении «ДЕЯ»);

• пройти процедуру верификации и проверить персональные данные.

Также гражданам необходимо иметь SMS о готовности паспорта (полученных после 25 апреля), предъявить документ, удостоверяющий личность заявителя (в т. ч. е-паспорт в приложении "Действие"), пройти процедуру верификации и проверить персональные данные.

Прекращение консульских услуг

Напомним, 23 апреля зарубежные подразделения ГП "Документ" приостановили выдачу готовых документов, объясняемых техническими причинами. Из-за чего разъяренные украинцы начали "штурмовать" заграничные пункты выдачи паспортов.

В тот же день официально подтвердили информацию о том, что консульские учреждения Украины останавливают предоставление консульских услуг мужчинам мобилизационного возраста. Это связано с принятием закона о мобилизации, который уже подписан президентом, опубликован и вступает в силу 18 мая 2024 года. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил эту информацию.

Впоследствии в МИД дали разъяснения о порядке получения консульских услуг для мужчин мобилизационного возраста.

Однако есть исключение – заявление об оформлении удостоверений личности на возвращение в Украину вы подать сможете. В то же время мужчины, которые согласно законодательству имеют право выезжать за границу, и в дальнейшем смогут получить пересланные паспорта.

Итак, ждем, пока информационно-коммуникационные системы МИД Украины будут изменены в соответствии с законом о мобилизации. А пока, что консульства не предоставляют следующие услуги украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет за границей.

Депортации не будет

О том, что военнообязанные мужчины временно не смогут оформить загранпаспорта и получать консульские услуги за границей, как мы видим, "попечилась" власть в Украине. Однако в Европе депортировать украинских мужчин не будут. Вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен заявил, что страна не будет выдавать украинских беженцев. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Шемьена, Венгрия не расследует, является ли человек военнообязанным в Украине или нет, и, "исходя из элементарной гуманности, не позволит отправить его на смерть": "Каждый беженец из Украины — в полной безопасности и получает всю помощь — будь то венгерская или украинская”

В МВД Польши также сообщили, что украинским беженцам продолжат защиту даже без паспорта. Об этом написало польское издание Gazeta со ссылкой на заявление главы МВД Польши Марцина Кервинского. Более того, по его словам, Польша готова охранять права украинских беженцев и никому не передаст их частные данные, в частности Украине.

Однако ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что его страна готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, чтобы они "выполнили свой гражданский долг". Он подчеркнул, что "украинская власть делает все, чтобы обеспечить фронт новыми солдатами, ведь потребности огромны".

По словам министра обороны Польши, украинские граждане не выполняют свои обязанности перед своим государством. Также министр заявил о готовности Польши помочь Украине отправить этих граждан, если им не будет продлено право на пребывание в стране.

С подобным заявлением выступили и в Литве. Министр обороны Лауринас Кащюнас заявил, что страна думает над тем, как помочь Украине вернуть мужчин домой, но пока будет наблюдать, как этот вопрос будет решать Польша и может последовать ее примеру.

Еврокомиссия вообще отказалась комментировать решение МИД Украины об ограничении консульских услуг для украинцев призывного возраста за границей. Представитель Еврокомиссии по внутренним делам, миграции и внутренней безопасности Анита Хиппер сообщила “Радио Свобода”, что в ведомстве “приняли эту информацию”.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер тоже дипломатично избежал прямого ответа. Не сказали в ЕС и будут ли депортации украинские мужчины, которые окажутся на территории ЕС с просроченными документами.

Кто, кто – а Германия первая, кто стал на сторону украинцев. Там сразу заявили, что мужчины из Украины не будут лишать статуса беженцев. Об этом заявил официальный представитель МВД Германии Максимилиан Калль.

В то же время ни он, ни пресс-секретарь немецкого Министерства иностранных дел не захотели комментировать само решение Киева прекратить консульское обслуживание украинских мужчин призывного возраста, находящихся, в частности, и в Германии. "Это суверенное решение Украины, которое я не могу комментировать от имени МИД ФРГ", — заявил представитель этого ведомства Кристиан Вагнер.

Что говорят юристы?

В свою очередь, юристы раскритиковали действия украинской власти по прекращению предоставления консульских услуг для военнообязанных мужчин, находящихся за кордлоном. Правозащитники объясняют, что такое решение МИД не совсем корректно, поскольку закон о мобилизации еще не вступил в силу, поэтому ссылаться на его нормы и приостанавливать предоставление консульских услуг неправильно и нарушает права человека.

Юрист и правозащитник Александр Павличенко в эфире "Общественного" в телемарафоне "Единые новости" рассказал, что не столько с ограничением работы консульств для украинцев призывного возраста, которые находятся за границей во время войны.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: За рубежом ВОССТАНОВИЛИ ВЫДАЧУ паспортов украинцам! НО НЕ ВСЕМ! Как получить документы?

Читайте ведущие новости дня: