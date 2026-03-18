Анна Сагайдачная официально стала многодетной мамой и рассекретила сумму выплат на детей

Украинская актриса Анна Сагайдачная официально стала многодетной мамочкой.

Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram. Артистка уже также показала удостоверение многодетной мамы. Кроме того, знаменитость рассказала о выплатах, которые получает на детей.

В частности, в конце февраля Анна Сагайдачная в третий раз стала мамой. Знаменитость уже оформила единоразовую выплату в размере 50 тысяч гривен по рождению ребенка. От пакета малыша артистка отказалась, вместо этого выбрала получить 8451 грн.

После получения удостоверения многодетной мамы актриса оформила пособие на третьего ребенка в размере 2100 грн в месяц до 6 лет. Кроме того, после завершения больничного знаменитость советует оформить выплаты 7 тысяч гривен в месяц на ребенка до одного года.

Напомним, 26 февраля Анна Сагайдачная родила сына. Недавно же артистка поделилась, как узнала, что находится в положении. Оказывается, это произошло на пятом месяце беременности.