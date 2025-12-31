Даниэль Салем и Lida Lee после признания в романе сделали парные татуировки

Даниэль Салем и Lida Lee

Реклама

Украинская певица Lida Lee и ведущий Даниэль Салем после признания в романе набили парные тату с важным для них значением.

Татуировки стали для парочки подарком на Новый год. В частности, влюбленные набили на руке особенную для них надпись, а именно "Схожі". Именно это слово тесно связано с их романом. Даниэль Салем и Lida Lee рассекретили отношения одновременно с премьерой песни артистки "Схожі". В клипе на композицию влюбленные собрали их совместные разнообразные романтические моменты и отметили, что они "больше не друзья". Итак, название трека "Схожі" - теперь навсегда останется на их теле

Даниэль Салем и Лида Ли / © instagram.com/lidalee_official

"Для нас это не просто очередные тату, а особенное воспоминание, которое останется навсегда", - заверили влюбленные.

Реклама

Отметим, Даниэлю Салему и Lida Lee уже длительное время приписывали роман. Однако парочка уверяла, что они лишь просто друзья. Но, наконец, оказалось, что между ними действительно есть романтические отношения, о чем влюбленные объявили в середине декабря.

Напомним, недавно певец MONATIK показал свои особенные татуировки на теле, которые посвятил семье. Артист также объяснил их значение.