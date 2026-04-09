Козловский откровенно заговорил о планах на венчание с женой и когда оно произойдет

Виталий Козловский с женой Юлией

Реклама

Украинский певец Виталий Козловский рассказал о планах на венчание с женой Юлией Бакуменко.

Артист, который уже более двух лет находится в официальном браке, признался, что несмотря на желание обвенчаться, пара пока не спешит организовывать церемонию. На проекте «Наодинці з Гламуром» певец объяснил, что причиной такого решения являются реалии сегодняшнего дня. По его словам, масштабные празднования, как и венчание, они сознательно отложили на более спокойный период.

«У нас и свадьбы толком не было. Поэтому мы отложили все гуляния, в том числе и, возможно, венчание, когда будут другие условия проживания в стране. Но это наш выбор и мы не являемся примером. Позже», — отметил Козловский в разговоре с Анной Севастьяновой.

Реклама

Виталий Козловский с женой и сыном

Также певец порассуждал о возможных гостях на празднике. Виталий говорит, что намерен пригласить на свой с женой будущий праздник только самых близких, но точно не коллег из шоубиза.

«Людей из шоу-бизнеса точно нет. Гуляний (имеет в виду концерты — прим. ред.) мне хватает», — добавил артист.

К слову, Виталий Козловский и Юлия Бакуменко официально узаконили отношения в конце 2023 года без пышной свадьбы, а лишь в кругу друзей. Возлюбленные долгое время скрывали это известие и рассказали лишь через несколько месяцев. Впоследствии у пары родился сын Оскар, которому в этом году уже исполнилось два года.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Чому МОЗГОВА заборонила виступати ПАВЛІКУ через його дружину та де зараз Софія РОТАРУ

Реклама

Напомним, недавно Виталий Козловский рассказал о болезни, которая заставила его на время отказаться от концертов.