Ольга Сумская неожиданно заговорила о личной жизни дочери от Борисюка и как видит ее мужа

Ольга Сумская с дочерью Анной

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Украинская актриса Ольга Сумская высказалась о личной жизни младшей дочери Анны и на тему будущего брака, в частности о том, имеет ли значение для нее финансовый статус потенциального зятя.

Вопрос о семье и будущих отношениях дочери артистки снова поднял волну интереса. Сумская не избегает темы материнства, но говорит о ней осторожно. Она отмечает, что не пытается управлять выбором детей. Для нее главное — внутреннее состояние и счастье дочери. Артистка убеждена, что личные решения должны оставаться личными.

«Я не вмешиваюсь в личную жизнь своих детей. Вот как складывается… И ты никогда не можешь дать какой-то материнский совет. Ты просто хочешь, чтобы твой ребенок был счастлив», — заявила артистка, отвечая на вопрос РБК-Украина.

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Ольга Сумская, Виталий Борисюк и их дочь Анна / © instagram.com/olgasumska

Далее актриса расширила свое мнение об отношениях и браке, вспомнив собственный опыт и путь, который проходят женщины. Она подчеркнула, что материальные вещи не должны становиться определяющими. По ее убеждению, фундаментом является совсем другое — чувства и доверие. Именно они, по словам Сумской, формируют настоящую семью.

«Но мы тоже когда-то начинали с нуля. Поэтому… никогда не бойтесь испытаний в супружеской жизни. И никогда не выходите замуж за состояние. Никогда! Потому что сначала — чувства, а все остальное приложится. Выходите замуж за того мужчину, от которого вы хотите родить прекрасных детей. Это и есть лозунг женщины, это ее сущность, это ее призвание», — считает актриса.

Напомним, недавно Ольгу Сумскую также спрашивали о муже старшей дочери Антонины Паперной, который имеет российское гражданство, и видится ли актриса с ребенком и внуками.

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