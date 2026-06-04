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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
157
Час на прочитання
2 хв

Ольга Сумська неочікувано заговорила про особисте життя доньки від Борисюка і як бачить її чоловіка

Акторка поділилася власними поглядами та переживаннями.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Ольга Сумська з донькою Ганною

Ольга Сумська з донькою Ганною

Українська акторка Ольга Сумська висловилася про особисте життя молодшої доньки Ганни та тему майбутнього шлюбу, зокрема про те, чи має значення для неї фінансовий статус потенційного зятя.

Питання про родину й майбутні стосунки доньки артистки знову підняло хвилю інтересу. Сумська не уникає теми материнства, але говорить про неї обережно. Вона наголошує, що не намагається керувати вибором дітей. Для неї головне — внутрішній стан і щастя доньки. Артистка переконана, що особисті рішення мають залишатися особистими.

«Я не втручаюся в особисте життя своїх дітей. Ось як складається… І ти ніколи не можеш дати якусь материнську пораду. Ти просто хочеш, щоб твоя дитина була щасливою», — заявила артистка, відповідаючи на запитання РБК-Україна.

Ольга Сумська, Віталій Борисюк та їхня донька Ганна / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська, Віталій Борисюк та їхня донька Ганна / © instagram.com/olgasumska

Далі акторка розширила свою думку про стосунки та шлюб, згадавши власний досвід і шлях, який проходять жінки. Вона підкреслила, що матеріальні речі не повинні ставати визначальними. На її переконання, фундаментом є зовсім інше — почуття та довіра. Саме вони, за словами Сумської, формують справжню сім’ю.

«Але ми теж колись починали з нуля. Тому… ніколи не бійтеся випробувань у подружньому житті. І ніколи не виходите заміж за статки. Ніколи! Бо спочатку — почуття, а все інше додасться. Виходьте заміж за того чоловіка, від якого ви хочете народити прекрасних дітей. Це і є гасло жінки, це її єство, це її покликання», — вважає актриса.

Нагадаємо, нещодавно Ольгу Сумську також запитували про чоловіка старшої доньки Антоніни Паперної, який має російське громадянство, та чи бачиться акторка з дитиною та онуками.

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Дата публікації
Кількість переглядів
157
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