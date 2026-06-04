Ольга Сумська неочікувано заговорила про особисте життя доньки від Борисюка і як бачить її чоловіка

Ольга Сумська з донькою Ганною

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Українська акторка Ольга Сумська висловилася про особисте життя молодшої доньки Ганни та тему майбутнього шлюбу, зокрема про те, чи має значення для неї фінансовий статус потенційного зятя.

Питання про родину й майбутні стосунки доньки артистки знову підняло хвилю інтересу. Сумська не уникає теми материнства, але говорить про неї обережно. Вона наголошує, що не намагається керувати вибором дітей. Для неї головне — внутрішній стан і щастя доньки. Артистка переконана, що особисті рішення мають залишатися особистими.

«Я не втручаюся в особисте життя своїх дітей. Ось як складається… І ти ніколи не можеш дати якусь материнську пораду. Ти просто хочеш, щоб твоя дитина була щасливою», — заявила артистка, відповідаючи на запитання РБК-Україна.

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Ольга Сумська, Віталій Борисюк та їхня донька Ганна / © instagram.com/olgasumska

Далі акторка розширила свою думку про стосунки та шлюб, згадавши власний досвід і шлях, який проходять жінки. Вона підкреслила, що матеріальні речі не повинні ставати визначальними. На її переконання, фундаментом є зовсім інше — почуття та довіра. Саме вони, за словами Сумської, формують справжню сім’ю.

«Але ми теж колись починали з нуля. Тому… ніколи не бійтеся випробувань у подружньому житті. І ніколи не виходите заміж за статки. Ніколи! Бо спочатку — почуття, а все інше додасться. Виходьте заміж за того чоловіка, від якого ви хочете народити прекрасних дітей. Це і є гасло жінки, це її єство, це її покликання», — вважає актриса.

Нагадаємо, нещодавно Ольгу Сумську також запитували про чоловіка старшої доньки Антоніни Паперної, який має російське громадянство, та чи бачиться акторка з дитиною та онуками.

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