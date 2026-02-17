Победительница нацотбора LELÉKA прямо на концерте сорвала голос

LELÉKA / © instagram.com/suspilne.eurovision

Реклама

Победительница Национального отбора на "Евровидение-2026", певица LELÉKA прямо во время концерта сорвала голос.

Артистка 16 февраля выступила в Киеве. Однако сольный концерт исполнительницы прошел не совсем по плану. Певица сорвала голос, о чем сообщил музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин. Произошло это во время исполнения песни Ridnym, с которой LELÉKA и поедет в мае в Вену на "Евровидение-2026". В частности, артистка не смогла воспроизвести высокие ноты.

Однако LELÉKA успокоила еврофанатов. Певица отметила, что ей просто необходимо выздороветь. Когда LELÉKA вылечится, то и с голосом все будет в порядке. Между тем зрители в зале поддержали исполнительницу громкими овациями.

Реклама

"Я ту ноту вытяну! Мне просто надо выздороветь", - комментировала певица.

Отметим, певица LELÉKA с триумфом победила на нацотборе на "Евровидение-2026". Именно она будет представлять Украину на юбилейном международном песенном конкурсе. Артистка будет соревноваться за хрустальный кубок "Евровидения" с композицией Ridnym. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала текст и перевод конкурсной песни LELÉKA.