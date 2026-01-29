Тарабарова шокировала, как Украине занизили баллы на "Детском Евровидении": "Не хотят, чтобы победили мы"

София Нерсесян и Светлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Певица и продюсер нацотбора на "Детское Евровидение-2025" Светлана Тарабарова шокировала, как Украине занизили баллы.

В декабре отгремел детский конкурс. Украину представляла юная певица София Нерсесян, которая с песней "Мотанка" завоевала "серебро". Однако Светлана Тарабарова считает это несправедливым. По ее мнению, у Софии были все шансы на победу. Исполнительница в интервью Валерии Татарчук говорит, что Украине просто не дали победить. По словам артистки, это даже чувствовалось непосредственно на самом конкурсе, ведь, мол, Софию никто не поддерживал.

"Все мы знаем, что "Евровидение" - это и политический конкурс также, хотя говорят, что это не так, но все мы понимаем, что это так. Когда показывали на экране Софию и девочку из Франции, и когда шла борьба за первое место, я смотрела вокруг и видела, насколько они не хотят, чтобы победили мы. Иногда страны уже понимают, что они пролетели, и дальше начинают болеть за своего фаворита - нас никто не поддерживал. Мы им неудобны, мы им некомфортны, им нас много", - делится певица.

Украина на "Детском Евровидении-2025" завоевала первое место в зрительском голосовании, а вот судьи довольно низко оценили ее выступление. Светлана Тарабарова считает это несправедливым, ведь высокие баллы ставили даже тем участникам, которые не попадали в ноты и выступали со слабыми песнями. Артистка убеждена, что хоть это и детский конкурс, но все равно без "политической истории" не обошлось.

"Ни одна страна не дала 12 баллов. Ни наши соседи, никто просто! Мы были расстроены, разъярены, это несправедливо. Детям, которые там почти в ноты не попадали, им давали 10 баллов, 12 баллов. Песни, которые очень простые, на трех нотах - им давали высокий балл. У меня только один ответ, что это немножко политическая история. Мы все равно благодарны за возможность подняться выше и выиграть в зрительском голосовании, потому что людей не обманешь", - подытожила артистка.

Напомним, сейчас готовятся к взрослому "Евровидению-2026", которое состоится в мае в Вене на арене Винер-Штадтгалле. Недавно организаторы рассекретили имена ведущих юбилейного международного песенного конкурса.