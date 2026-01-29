Тарабарова шокувала, як Україні занизили бали на "Дитячому Євробаченні": "Не хочуть, щоб перемогли ми"

Софія Нерсесян та Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Реклама

Співачка та продюсерка нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2025" Світлана Тарабарова шокувала, як Україні занизили бали.

У грудні відгримів дитячий конкурс. Україну представляла юна співачка Софія Нерсесян, яка з піснею "Мотанка" виборола "срібло". Проте Світлана Тарабарова вважає це несправедливим. На її думку, Софія мала всі шанси на перемогу. Виконавиця в інтерв'ю Валерії Татарчук говорить, що Україні просто не дали перемогти. За словами артистки, це навіть відчувалося безпосередньо на самому конкурсі, адже, мовляв, Софію ніхто не підтримував.

"Усі ми знаємо, що "Євробачення" – це і політичний конкурс також, хоча кажуть, що це не так, але всі ми розуміємо, що це так. Коли показували на екрані Софію й дівчинку з Франції, і коли йшла боротьба за перше місце, я дивилася навкруги і бачила, наскільки вони не хочуть, щоб перемогли ми. Інколи країни вже розуміють, що вони пролетіли, і далі починають вболівати за свого фаворита – нас ніхто не підтримував. Ми їм незручні, ми їм некомфортні, їм нас багато", - ділиться співачка.

Реклама

Софія Нерсесян / © instagram.com/junioreurovisionofficial

Україна на "Дитячому Євробаченні-2025" виборола перше місце в глядацькому голосуванні, а от судді доволі низько оцінили її виступ. Світлана Тарабарова вважає це несправедливим, адже високі бали ставили навіть тим учасникам, які не попадали в ноти та виступали зі слабкими піснями. Артистка переконана, що хоч це й дитячий конкурс, але все одно без "політичної історії" не минулось.

"Жодна країна не дала 12 балів. Ані наші сусіди, ніхто просто! Ми були засмучені, розлючені, це несправедливо. Дітям, які там майже в ноти не попадали, їм давали 10 балів, 12 балів. Пісні, які дуже прості, на трьох нотах – їм давали високий бал. У мене тільки одна відповідь, що це трішки політична історія. Ми все одно вдячні за можливість піднятися вище й виграти в глядацькому голосуванні, тому що людей не обманеш", - підсумувала артистка.

Нагадаємо, наразі готуються до дорослого "Євробачення-2026", яке відбудеться у травні у Відні на арені Вінер-Штадтгалле. Нещодавно організатори розсекретили імена ведучих ювілейного міжнародного пісенного конкурсу.