У Європі заявляють про «гуманітарну катастрофу» в Україні: подробиці

Київ. / © Associated Press

Реклама

Головна дипломатка ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, що Україна зіткнулася з «гуманітарною катастрофою» через російські обстріли.

Про це вона сказала на початку зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, пише DW.

Каллас наголосила, що масовані удари РФ призвели до відключення електроенергії на тлі значного знищення температури повітря.

Реклама

«Це дуже сувора зима, і українці справді страждають. Там насувається гуманітарна катастрофа», — висловилася вона.

З її слів, Росія «бомбардує українців, намагається бомбити та заморозити їх, щоб вони здалися».

Нагадаємо, видання Reuters пише про те, що на Україну чекають три найважчі тижні попереду через зниження температури та пошкоджену російськими ударами енергетичну інфраструктуру. Обстріли позбавили мільйони людей світла та тепла. Зокрема, складна ситуація в Києві та прифронтових регіонах.