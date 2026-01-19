Тарас Тополя отреагировал на "слив" интимных видео экс-жены Елены: "Есть предположение, кому это нужно"

Тарас и Елена Тополи

Солист группы "Антитела" Тарас Тополя отреагировал на "слив" интимных видео его бывшей жены, певицы Елены Тополи.

Артист в своем Facebook поделился, что в ночь на 19 января получил ролики интимного характера с участием его экс-избранницы. Исполнитель отметил, что с 14 января они официально разведены, поэтому, по его словам, Елена имела полное право на личную жизнь. Что касается видео, то Тарас Тополя возмущен действиями злоумышленника. Исполнитель говорит, что против его бывшей жены было совершено преступление, поскольку шантаж, съемка без согласия, а также распространение материалов подобного характера - уголовное преступление.

"Ночью я получил письмо на почту с интимными видео Елены и другого мужчины. Хочу критически акцентировать всем, что в прошлом году мы объявили о совместном намерении развестись и начали процесс, а 14.01.2026 суд развел нас официально. Поэтому Елена имела полное право на собственную личную жизнь! Так как желала и с тем, с кем желала! И никто не имел права совершать противоправные действия подобного характера, следить, снимать, шантажировать, пытаясь получить выгоду или заработать на этом и пытаться сделать невыносимой жизнь наших детей", - высказался артист.

Пост Тараса Тополи / © facebook.com/taras.topolya

Тарас Тополя отметил, что уже подал заявление в полицию, где сообщил о факте распространения материалов порнографического характера. Сейчас показания артиста приобщили к делу.

Кроме того, артист отметил, что предполагает, чьих это рук дело. Певец считает, что таким образом ему и его бывшей жене мстят. Мол, это делает тот, кто годами следил за их семьей и пакостил и ему, и Елене. Однако Тарас Тополя отметил, что это лишь его предположение, а следствие выяснит все детали и накажет виновных.

Тарас Тополя подал заявление в полицию / © facebook.com/taras.topolya

"У меня есть предположение, кому это нужно. Тому, кто годами следил за нашей семьей, отвратительно комментировал по любому поводу. Тихо и открыто пакостил Елене и мне. Потому что жажда мести. А сейчас выбрал момент для удара, когда Елена, я, наши дети проходим нелегкий, уязвимый период. Это лишь мои предположения, уверен, следствие все установит", - подытожил певец.

"Слив" интимных видео Елены Тополи - что известно

В ночь на 19 января медийщикам и блогерам разослали материалы, в которых содержалось видео интимного характера с участием Елены Тополи. На утро исполнительница сделала заявление. Артистка сообщила, что ее шантажировали и требовали деньги. Также певица отметила, что уже подала заявление в полицию, чтобы правоохранители наказали виновных.

Национальная полиция Украины уже задержала вероятного подозреваемого - 23-летнего киевлянина. В случае доказательства вины мужчины - ему грозит до 12 лет лишения свободы.